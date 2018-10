Vlasnici POS-ovih stanova najavili veliki prosvjed, blokirat će Vukovarsku: 'Sagradite nam cestu, situacija je neizdrživa!'

'Dosad smo bili i više nego strpljivi čekajući adekvatnu novu prometnicu koja će nam omogućiti primjeren pristup ostalim dijelovima grada', kažu organizatori prosvjeda

Udruga "Nova Kila", koja okuplja vlasnike prostora u POS-ovim zgradama na lokacijama Kila 1, 2, 3 i 4, najavljuje veliki prosvjed u srijedu 7. studenoga, kada će zaustaviti odvijanje prometa Vukovarskom ulicom, na dijelu ispred "City Centera one".

Ovim potezom stanari posljednjih splitskih objekata podignutih u sklopu programa poticane stanogradnje žele ukazati na stanje prometnice Put Vrborana koja je, kako su više puta upozoravali, u očajnom stanju, a tom ulicom će u vrijeme prosvjeda biti preusmjeren promet upravo tijekom popularnog šoping-programa srijedom, koji rezultira velikim gužvama na okolnim cestama.

– Smatramo da smo dosad bili i više nego strpljivi čekajući adekvatnu novu pristupnu prometnicu i priključak na Lovrinačku ulicu, a samim time i na Vukovarsku, koji će nam omogućiti primjeren pristup ostalim dijelovima grada. Riječ je o trasi Puta Vrborana, dugoj 650 metara, koju sačinjavaju dijelovi četiri prometnice. Put Vrborana je u katastrofalnom stanju, sasvim je neprikladan za odvijanje prometa, posebice za područje kojem gravitira oko pet tisuća stanovnika ovog dijela grada.

Prometnica je na dijelovima toliko uska da se jedva mimoiđu dva vozila, nema nogostup, prikladnu javnu rasvjetu, kao ni oborinsku odvodnju, dok je kolnik znatno oštećen u većem dijelu. Uz automobile, tu prometuju u kamioni i autobusi na redovitoj liniji, pa je situacija postala potpuno neizdrživa. Pitanje je kako će djeca tu prelaziti cestu, kako će tu pristupiti hitne službe?!

Problematičan je i spoj Puta Vrborana na križanju s Vukovarskom i Lovrinačkom ulicom, gdje je loša regulacija semaforima – navode iz "Nove Kile".

Naglašavaju da trasa spomenute ulice ima ishođene sve potrebne dozvole za početak izgradnje, a i novac za otkup potrebnih zemljišta i izgradnju prometnice osiguran je u gradskom proračunu.

– Svjesni smo kompleksnosti imovinsko-pravne zavrzlame oko postupka povrata za dvije sporne parcele koji već dugi niz godina koči cijeli postupak. Riječ je o zemljištima na kojima se nalaze postrojenja HEP-a i HOPS-a, a u sve je uključen Grad i privatni vlasnici terena. Iako nam je na proljeće bilo obećano da se neće nepotrebno gubiti vrijeme, već će se odmah po izglasavanju nagodbe za parcele otvoriti javni natječaj za izbor izvođača radova, doznali smo da je njegovo objavljivanje zaustavljeno, jer su ponovno zapeli dogovori između pojedinih sudionika cijele priče.

Prosvjedom želimo svima ukazati kako nam je teško u svakodnevnom obavljanju uobičajenih životnih obveza, odlaska na posao, u škole i vrtiće, do liječnika i trgovine. Nadamo se da će se javno nadmetanje napokon i otvoriti do dana održavanja našeg prosvjeda, a ako se to ne dogodi, spremni smo poduzimati daljnje akcije dok se ne dogodi nešto pozitivno na planu izgradnje Puta Vrborana. Pozivamo sve koji su se voljni odazvati ovom prosvjedu da nam se jave oko dogovora – poručili su stanari POS-ova kompleksa na Kili.