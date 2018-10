Četiri godine su prošle otkako je Građanska inicijativa Split (GIST) odradila akciju uklanjanja reklamnih panoa na rasvjetnim stupovima u staroj gradskoj jezgri.

U petak bi epilog trebao dobiti sudski postupak po tužbi koju je protiv ovih aktivista, za otuđivanje i oštećivanje svog privatnog vlasništva, podnijela tvrtka "Akceleracija d.o.o.", koncesionar reklamnog oglašavanja na stupovima javne rasvjete.

Članovi udruge GIST-a danas, kao i tada, ponavljaju kako koncesionar za takvo postavljanje u zaštićenoj gradskoj zoni nema odobrenje splitskog Konzervatorskog odjela.

Uoči novog ročišta u četvrtak su odlučili podsjetiti javnost na događaj zbog kojeg idu na sud. Naveli su kako je DORH odbacio prijavu za njihovu tadašnju akciju, koju su okarakterizirali kao uklanjanje ilegalnih plakata, te tvrde da su ih potom uručili djelatniku tvrtke koncesionara, a sve uz prethodnu obavijest mjerodavnim službama i javnosti.

'Divljačko oglašavanje'

- Očekujemo da sud radi svoj posao, neovisno kakav po nas bude rezultat. Smatramo da do sudskog postupka nikada nije ni trebalo doći, nama je svejedno je li za to kriv koncesionar ili Grad Split. Štetu trpe građani, u ovom slučaju mi. Riječ je o procesu koji traje od 2014., i to za takvu banalnu stvar, pa je apsurd još veći. Koncesionar je izašao iz gabarita ugovora s Gradom, mi smo upozoravali da nisu imali koncesiju za ono što su tvrdili, a to je divljačko oglašavanje. Grad Split do danas nema popis svih 500 stupova za koje postoji koncesija. Ne tražimo ništa drugo nego da se sve to dovede u red - istaknuo je Vjeko Santrić, jedan od članova GIST-a, a njegov kolega Dalibor Popovič na organiziranom je susretu za građane i medije dodao je kako iznos tužbe ide i na više od sto tisuća kuna.

- Apsurdno je da netko ilegalno obavlja djelatnost i nas tuži. Ovaj tjedan je zanimljiv jer je Grad nakon četiri godine odlučio ukloniti 50 posto reklama na 40-ak stupova u staroj gradskoj jezgri. Našoj inicijativi su iz gradske tvrtke Spalatum DMC-a - koja upravlja rasvjetnim stupovima te ubire novac od koncesije koja iznosi 750 tisuća kuna godišnje - obećali da će koncesionar to ukloniti jer nema odobrenje konzervatora za postavljanje u staroj gradskoj jezgri - ispričao nam je Popovič, a nije dugo trebalo da dobijemo i verziju "druge strane", jer se na druženju u ulici Dosud pojavio i Ante Tonković, direktor tvrtke "Akceleracija".

Kulturno i pristojno

- Napadali ste krivu osobu. Trebali ste ići prema onome tko je raspisao natječaj, a ne onome tko sve plaća uredno. Oko 160 tisuća kuna je iznos tužbe, mislim kako je velika šteta da je uopće došlo do toga, kao i samo uklanjanje reklama. Mi se sad prvi put vidimo, da ste nam pristupili na bilo kakav drugi način, riješilo bi se sve prije poduzimanja akcije. Koji je moj krimen što sam ja stavio nešto za što je Grad objavio natječaj? U Gradu se mora znati tko što može. Ja moram poslušati ako meni Grad nešto naloži, ali isto tako vi nemate pravo nešto dirati ako vam smeta, već reći Gradskoj upravi da ona to naloži, zato postoje komunalne službe i policija. Podržavam red u gradu - rekao im je Tonković.

Dodao je i da je tvrtka ovoga tjedna samostalno uklonila plakate s rasvjetnih stupova u gradskoj jezgri. Tvrdi kako nije istina da su GIST-ovci uklonjene plakate u akciji prije četiri godine predali njegovom radniku, a kazao je i kako za koncesiju na godišnjoj razini moraju platiti oko milijun kuna.

Nakon uglavnom civiliziranog i pristojnog razgovora suprotstavljene strane su se kulturno rastale, a Tonković je izrazio želju da "pobjednik" spora iznos uplati u dobrotvorne svrhe za potrebitu djecu.

Po njegovu odlasku aktivisti su najavili kako će u skorašnje vrijeme podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Ive Baldasara, kao i čelnih ljudi iz komunale u Gradskoj upravi iz tog vremena, jer tvrde da su oni omogućili pogodovanje koncesionaru na štetu Grada. Podsjetili su da je bivši gradonačelnik napisao novi pravilnik da na stupovima može biti više plakata.

- Direktno je odgovoran što je naknadno aneksom ugovora za oglašavanje na rasvjetnim stupovima dopustio koncesionaru dodatno oglašavanje uz isti novac koji su imali prije toga - pojasnili su svoj argument aktivisti, koji su se osvrnuli i na trenutačno stanje po pitanju komunalnog reda u centru.

Daju šansu novoj vlasti

- Jednako je "šporka" i koncesija za kante za smeće, koje je dobila ista tvrtka kao i za rasvjetne stupove. Grad već dugo vremena dopušta sve i svašta, sklapaju se kojekakve koncesije koje se kasnije pokažu kontraproduktivnima i čine naš grad nakaznim. To stanje postaje neizdrživo za građane koji su i sami počeli reagirati, što smo vidjeli ovoga ljeta. Dajemo šansu novoj gradskoj vlasti koja se počela drugačije ponašati, prvenstveno zbog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. No, evo, sada moramo čekati da se uredi stanje u komunalnoj službi i da se vidi tko će biti na njenom čelu. Radi se na novom komunalnom pravilniku uz poštivanje konzervatorskih smjernica i mi sudjelujemo u tom povjerenstvu - poručili su iz Građanske inicijative.