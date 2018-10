'Naša dica moraju ić u druge kvartove za zaigrat na balun!': burna rasprava na Mejama rezultirala ultimatumom Gradu, čuli su se i maštoviti prijedlozi za jačanje pritiska na Banovinu

Ništa bliže rješenju problema s igralištem Osnovne škole Meje, koje je aktualna ravnateljica pretvorila u parkiralište, stanovnici ovog splitskog kvarta nisu ni nakon večeras održanog Zbora građana.

Dugotrajna i na trenutke burna rasprava u prepunim prostorijama gradskog kotara Meje rezultirala je ipak jednoglasnim zaključkom kako Gradu i ostalim nadležnim institucijama daju rok do 1. prosinca da se ova situacija riješi, nakon čega je dio okupljenih spreman, kako su i naglasili, koristiti druge mogućnosti građanskog neposluha.

- Tu smo imali funkcionalno igralište od kojeg su svi imali koristi, nejasno mi je da ovako jednostavna stvar uopće može biti tema ozbiljne rasprave već godinama. Evo jedan roditelj je školi htio pokloniti atestirane branke i opremu, no odbijen je. Radi se kontra naše dice i oni moraju ić u druge kvartove za zaigrat na balun. Grad je apsolutno odgovoran. Ovo traje predugo i nisam siguran do kad će se sve moći zaustavljati na grafitima koje vidimo posljednih dana - čulo se od dijela okupljenih, a rasprava je otišla u smjeru gdje su se iznosile kritike i optužbe na račun ravnateljice OŠ Meje, no s obzirom da ona nije pristustvovala okupljanju, pa se nije imala ni šansu braniti, nećemo ih prenositi.

Prijedlog da se svakog petka oko 15 sati zatvori Marjanski tunel kako zaposlenici Banovine ne bi mogli kućama popraćen je smijehom, a puno ozbiljnije nije prihvaćena ni ideja da se otvori poseban račun na kojeg bi stanovnici Meja uplaćivali svoju komunalnu naknadu s ciljem otkupa zemljišta na kojem bi se otvorilo igralište jer "Banovinu najviše boli kad im se dirne u financije".

HDZ-ov predsjednik GK Meje Ante Bekavac bio je pomirljiv s već unaprijed pripremljenim prijedlogom zaključka kojeg su okupljeni mahom okarakterizirali kao nedovoljno konkretnim. Potvrdio je informaciju o odbijanju ponuđene atestirane opreme, ali je zamolio za strpljenje jer "misli da se ide u dobrom smjeru i da postoji volja politike da se problem riješi".

Pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mate Omazić istaknuo je kako gradska uprava želi riješiti situaciju u korist želje većine građana, ali da je to zakonski moguće jedino zajedničim radom Grada, Kotara i škole, odnosno ravnateljice i školskog odbora.

Ipak, priznao je da je odgovornost Grada što još uvijek nisu imenovali svoja tri člana školskog odbora, a koji bi uz predstavnika roditelja mogli imati presudnu ulogu u odlukama koje se tiču ove škole, odnosno spornog igrališta/parkirališta.

Nakon izglasavanja zaključka dvorana se ispraznila jer druga najavljena tema očito je zanimala tek 20-ak stanovnika Meja, mahom članova udruge "Merjan" koja već godinama traži zakonski način kojim bi mogli legalizirati svoje bespravne nekretnine na Marjanu.

Pa smo tako od njih čuli mišljenje kako južne padine Marjana uopće nisu Park šuma, a iznijela se i ideja da prema Županiji treba krenuti s prijedlogom da se granice smanje na trenutno ozelenjeni dio.

O zaključku vezanim za ovu temu na večerašnjem zboru građana nije se glasovalo, no preostali dio okupljenih tijekom rasprave se mahom složio s prijedlogom Gorana Jugovića, koji je u vijeće kotara ušao na listi HDZ-a, kako će se od Gradskog vijeća tražiti da se politika konačno izjasni o njihovu statusu.