Metla u Banovini: šest bivših pročelnika i savjetnika iz ere Ive Baldasara sklonjeno u istu 'stratešku' službu, jedan od najvažnijih gradskih resora i dalje bez čelnog čovjeka

Gradski Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, jedan od najvažnijih za normalno funkcioniranje grada, trenutačno nema svog čelnog čovjeka.

Damir Babić, koji je posljednjih godinu i nekoliko mjeseci rukovodio tim resorom, i to kao vršitelj dužnosti, suspendiran je s toga mjesta i očekuje se da će se uskoro raspisati natječaj kako bi se našao njegov nasljednik. Navodno u ovom trenutku uopće nema kandidata koji bi upali u tu "kašetu brokava" jer se radi o u javnosti jako izloženoj poziciji, a razina komunalnog reda u Splitu je na niskim granama.

Neslužbeno doznajemo da je, osim Babića, s radnog mjesta u gradskoj upravi u utorak (jučer) suspendiran i Špiro Cokarić, Babićev bivši šef i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo za vrijeme dok je ključeve Banovine držao poteštat Ivo Baldasar. Razlog tih suspenzija je postupak pred Županijskim sudom, na kojem se bivši gradonačelnik Baldasar, zajedno s Babićem i Cokarićem, tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

U pitanju je, podsjetimo, pravomoćno rješenje o pokretanju istrage u aferi "Parking" koja se odnosi na zonu za smještaj vozila koju koristi hotel "Luxe", čijem je vlasniku Jozi Parčini bivša lokalna vlast odredila povlaštenu cijenu parkiranja i pritom ih se tereti da su oštetili gradsku blagajnu za gotovo pola milijuna kuna.

Iako je Babić figurirao kao čovjek od povjerenja Andre Krstulovića Opare, čini se da aktualni gradonačelnik nije imao previše izbora u ovom slučaju. Morao je poštovati zakon kako se ne bi dogodilo da sve odluke koje pročelnik Babić potpiše (a barem on ima što potpisivati...) poslije ne budu osporavane.

Naime, članak 67. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima jasno kaže da se "službenika rješenjem može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti interesima službe. Obvezno se udaljuje iz službe službenika protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti zbog djela s obilježjima korupcije".

Taj isti zakon propisuje da će službenik za vrijeme udaljenja iz službe primati naknadu plaće u iznosu od 60 posto svojih primanja, a ako uzdržava obitelj, onda mu pripada 80 posto "bušte" isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe. Ako se vrati na posao, ponovno će dobivati punu plaću, a obustavljeni dio će mu se vratiti ako službenički sud uvaži njegovu eventualnu žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe ili ako ga sud oslobodi odgovornosti, odnosno obustavi kazneni postupak.

Što se tiče Cokarića, on od minulog kolovoza nije na šefovskoj poziciji, nego je zaposlenik Odsjeka za strateško planiranje i upravljanje razvojnim projektima u gradskoj Službi za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima. Izravno nadređena mu je Zrinka Bušić, a pročelnik Jurica Vojnović. Navodno mu je upravo Vojnović potpisao suspenziju.

Cokarić je do jučer radio kao koordinator na projektima u svome Odsjeku, a zanimljivo je da je baš taj organizacijski dio gradske uprave prepun bivših moćnika iz Banovine. Tako su Cokarićevi radni kolege redom bivši pročelnici i poteštatovi savjetnici, mahom iz Baldasarova doba, a neki i duže. To su, redom, Hrvoje Akrap (sport), Anto Krželj (izgradnja), Ivica Pavić (gradska imovina), Dražen Pejković i Teo Vojković (oba urbanizam).

Na službenoj web-stranici Grada Splita i jučer je stajalo kako gradski Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu vodi Damir Babić, i to kao pročelnik po ovlaštenju. No, nije to, na žalost, jedini neažurirani podatak na mrežnim stranicama Grada... Primjerice, Radojka Tomašević vodi Službu za međunarodne i EU projekte već mjesecima, ali tu informaciju nećete naći kad ukucate pojam "Gradska uprava".