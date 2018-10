Bivšeg branitelja i teškog invalida koji je odbio vojnu mirovinu deložirali iz kuće, sad živi pod stablom u Varošu: 'Noću ustanem i šetam okolo da se ne bih smrzao...'

Od kada su me izbacili iz kuće izgubio sam 10 kilograma. Svaki dan idem na previjanje jer se bojim da se rana ne bi inficirala zbog uvjeta u kojima živim. Zima ide i bojim se kako ću preživjeti...

Prve jesenske dane i hladna jutra Dragoslav Prodanović dočekao je bez krova nad glavom.

Ovog bivšeg hrvatskog branitelja i 80-postotnog invalida, pripadnika 114. i 141. brigade HV-a, a kasnije i 9. bojne HOS-a, iz rodne kuće u Bilanovoj 1 u splitskom Varošu, početkom lipnja ove godine, temeljem pravomoćne sudske presude, deložirao je Dušan Duško Rubić, bivši suprug njegove pokojne majke Ivanke.

Jedino što je od tada Prodanović uspio bilo je to da se uselio u dvor kuće, za koji se ispostavilo da je u vlasništvu Grada Splita. Unio je jedan poljski krevet i smjestio ga pod stablo, tako da od tada živi pod vedrim nebom, bez ikakvih stalnih primanja i uz pomoć dobrih ljudi.

- Pitate kako sam? A kako mogu biti kada živim u dvorištu poput kakvog psa! Od zime ne mogu spavati, pa se noću ustanem i šetam okolo da se ne bih smrzao - dočekuje nas Prodanović.

Metak u nozi

Županijski sud u Splitu prije nekoliko dana odbio je žalbu njegova odvjetnika Vinka Fabjanovića da ovrha nije provedena po zakonu, odnosno da nije bio angažiran liječnik koji bi dijagnosticirao teško Prodanovićevo zdravstveno stanje. On, naime, ime otvorene rane zbog metka zaostalog u nozi i kreće se uz pomoć dviju štaka.

- Od kada su me izbacili iz kuće izgubio sam 10 kilograma. Svaki dan idem na previjanje jer se bojim da se rana ne bi inficirala zbog uvjeta u kojima živim. Zima ide i bojim se kako ću preživjeti - otvoreno će Prodanović.

Problem je dodatni to što iz ponosa nije želio nakon rata ništa uzeti od države, pa ni mirovinu. Danas ga hrani Caritas, čiji mu volonteri donose jedan obrok dnevno. Za ostalo se sam snalazi ili uz pomoć poznanika, isto kao i za odjeću, a njegova je ostala u kući jer je imao svega nekoliko minuta da spremi ono najosnovnije.

Iako je Slobodna Dalmacija objavila njegovu potresnu priču, institucije koji bi trebale - nisu reagirale. Prodanović kaže da mu je jedino pomogao ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji mu je nakon pisma i apela uplatio 1500 kuna na račun.

- To što mi je država ponudila da me smjesti u neku obitelj u Lici, to neću ni računati kao nešto ozbiljno. Da idem negdje izvan Splita - ne dolazi u obzir. Ja ovdje moram biti i zbog pravne bitke koju vodim, ali i zbog svog sina kojemu sam potreban - reći će Prodanović.

Ipak, od svega ga najviše boli kada vidi nepoznate ljude koji dolaze i vršljanju po njegovu dojučerašnjem domu. Njemu se ne javljaju, pa pretpostavlja da se radi o zainteresiranim kupcima koje šalje Rubić, odnosno njegov odvjetnik.

Sam Prodanović ne želi povući bilo kakav potez na svoju ruku. Predlagali su mu da se useli na drugi kat kuće, koji nije bio predmet ovrhe, ali je to odbio.

Tračak nade

Tračak nade dobio je prije nekoliko dana, kada je Županijski sud, postupajući po zahtjevu za obnovu cijeloga postupka, zatražio od Rubića da dokaže svoj identitet. On se kao tužitelj nikada za 27 godina - koliko je trajao prethodni postupak - nije pojavio na sudu, ali je zato uspio dokazati da je on taj, a ne bivša supruga, koji je platio kuću prethodnim vlasnicima. To, kao i činjenica da se nekada predstavljao za Dušana, a nekada za Duška, potaknulo je drugu stranu da ospori njegov identitet, pa čak iskažu i sumnju da se iza Rubića krije netko drugi.

"Slobodna" je, inače, nakon što je objavljen prvi tekst o Prodanovićevoj deložaciji, uspjela razgovarati s Dušanom Duškom Rubićem. Poslao nam je i svoju fotografiju iz Göteborga i na uvid dao tamošnji matični broj, tvrdeći da se poklapa datum rođenja s onim hrvatskim. Svoje skoro tri desetljeća dugo nepojavljivanje pred sudovima u RH objasnio je činjenicom da je ovdje kao pripadnik dijaspore nepoželjan i da ga ga svi gledaju kroz prizmu novca.

- Sutkinja uoči ročišta zakazanog za 29. listopada ove godine od Rubića traži da dokaže svoj identitet. Zato mora do tada dostaviti svoju adresu i ovjeriti osobne dokumente, bilo kod javnog bilježnika u Švedskoj, bilo u hrvatskom diplomatskom predstavništvu. Osim toga, u postupak se uključila i bivša Prodanovićeva supruga, odnosno sin, kojemu je on darovao kuću u Bilanovoj dok je bio uredno uknjižen kao vlasnik, odnosno dok još nije postojala Rubićeva zabilježba - rekao nam je odvjetnik Fabjanović.