Puljak uzrujala kolegu vijećnika prijedlogom da se molitelji udalje od bolnica, Pauk je proglasio odgovornom i što goli muškarac penisom slika pred djecom

Po uzoru na gradsku skupštinu u Frankfurtu koja je prošlog tjedna izglasala odluku da se predstavnici klerikalne inicijative "40 dana za život" udalje minimalno 150 metara od savjetovališta za pobačaj, gradska vijećnica stranke Pametno Marijana Puljak najavila je predlaganje istog zahtjeva na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća.

– Dolazak u zdravstvenu ustanovu osoban je čin o kojem nitko nema pravo suditi, pa nismo u 19. stoljeću. Ovakvi skupovi pred samim ulazima, sa slikama medicinskih zahvata i porukama, za žene koje su već traumatizirane svojom situacijom, uvredljivi su i prijeteći.

Nitko nema pravo ugroziti slobodu žene da pristupi javnoj ustanovi i zdravstvenoj usluzi koja je zajamčena svim našim zakonima. Zato, ako baš neka klerikalni dušebrižnici mole na dovoljnoj udaljenosti od bolnica - obrazložila je Marijana Puljak te najavila kako će dopis prijedloga, osim Splitu, uputiti i drugim hrvatskim gradovima u kojima se molitva organizira. Istakla je kako potencijalno izglasavanje nema za cilj zabraniti javno okupljanje, već sprječavati ugrožavanje osnovnih prava i sloboda žene.

Nije trebalo proći puno vremena da njezina objava na društvenim mrežama izazove lavinu reakcija, među kojima se posebno istakla ona od kolege joj vijećnika, nezavisnog Martina Mladena Pauka. Podijelivši najavu predsjednice stranke Pametno na svom Facebook profilu, napisao je kako "postajemo društvo u kojem je normalno da se u prime-timeu, nedjeljom u 20 sati, na televiziji prikazuje bolesnika koji ispred gomile djece slika penisom i to se proglašava “naprednom“ umjetnošću, a molitva u bolnici se zabranjuje i proglašava nečim naopakim.

– Ljude koji mole žele udaljiti što dalje od javnosti kako nitko ne bi čuo njihovu molitvu, ali zato su ljude koji se skidaju potpuno goli pred djecom doveli u vaše domove, preko vašeg TV-a, u zabavnu emisiju kako bi ih sva djeca u državi vidjela. Jad i bijeda. Zahvalite Sorošu (op.a. George Soros) i njegovoj “djeci“, zahvalite Marijani Puljak i svim ostalima koji normalno proglašavaju bolesnim, a bolesno normalnim - između ostalog je napisao Pauk.

Najavu mogućeg izglasavanje takve odluke na gradskom vijeću prokomentirala je Marija Kulazo-Šošić, jedna od organizatorica splitske molitvene inicijative "40 dana za život", koja, do našeg poziva, nije bila upoznata s prijedlogom čelnice stranke Pametno. Istakla je kako su oni miroljubiva inicijativa te su na raspolaganju svakoj majci koja se premišlja oko pobačaja.

- Ženama ne prilazimo, nikoga ne zlostavljamo, nikome ne smetamo, dapače, to su miroljubive molitve i ne vidim razloga zašto bi to nekome smetalo. Djelujemo u Hrvatskoj četiri godine i zahvaljujući upravo takvim molitvama, spašeno je 56 života. To su više od dva razreda djece.

Zahvaljujući upravo moliteljima koji su bili pred bolnicama, majke su nam prišle i potražile pomoć. Toj djeci i majkama danas pomažemo, a one žene koje nisu imale financijske mogućnosti, pa čak niti mogućnost da ostanu u vlastitim domovima, smještamo u kuće "Betlehem" u kojma mogu živjeti sve dok ne stanu na noge - kazala je Kulazo-Šošić.

Inicijativa "40 dana za život" uključuje 29 gradova i 31 mjesto bdjenja, a u Splitu se osim ispred rodilišta, od ove godine moli i pred poliklinikom "CiTo".