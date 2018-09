Ozlijeđeni vatrogasac se oporavlja od ozljede, u posjet mu je došla i delegacija Hajduka, ali je zaustavljena na ulazu

Vatrogasac Tomislav Biuk (46) iz Kaštela, koji je teško ozlijeđen od topovskog udara na poljudskom stadionu, dobro se oporavlja na Odjelu za plastičnu kirurgiju KBC-a Split nakon operacije koja je u nedjelju navečer trajala više od sat vremena.

Ne želi nikakav kontakt s novinarima, poručili su nam na ulazu na odjel, gdje su ga čekale i kolege iz ostalih medija.

Pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju doc.dr. Ivan Utrobičić nam je rekao da je vatrogaščevo stanje stabilno i da bi iz bolnice mogao za tri do pet dana:

- Nakon operacije pacijentova šaka je stabilno, ostao je odmah nakon eksplozije bez dijela kažiprsta, a tom prilikom je zadobio eksplozivnu ozljedu, duboku razderotinu dlana koja je operacijom sanirana. Zadobio je i takozvanu blast ozljedu, udarnu ozljedu zvukom, kada dolazi ili može doći do ozljeda organa i tkiva, naročito slušnih, pa je obavljen i otorinolaringološki stručni pregled. Pratimo stanje ozlijeđenog koji je sada stabilno i kontaktibilan.

'Vulić nije znao'

U trenutku dok smo razgovarali sa dr. Utrobičićem stigla je delegacija Hajduka u kojoj su bili trener Zoran Vulić, njegov pomoćnik Marijo Carević, kapetan Hajduka Mijo Caktaš, Hajdukova legenda Ivo Bego i glasnogovornik kluba Božo Pavković.

Trener Vulić je u ruci nosi bijelu vrećicu s logom Hajduka u kojoj su bili pokloni za stradalog vatrogasca u ime kluba, ali su i oni prošli kao novinari. Ni njih bolničko osoblje nije pustilo na odjel, nego im je rečeno da dođu u vrijeme posjeta od 16.30 sati.

Obratili smo se treneru Vuliću s molbom za izjavu, ali je on to odbio pa je reagirao glasnogovrnik Božo Pavković, pitajući nas što Vulić može uopće govoriti o ovom događaju, kada je on zadužen za struku i za vođenje momčadi.

Kada smo mu objasnili da smo Vulića htjeli pitati kako je mogao reći da je atmosfera na Poljud tijekom debija bila odlična, a stradao je teško jedan vatrogasac, Pavković nam je odgovorio:

- Trener Vulić u tijeku davanja te izjave uopće nije znao niti je imao informaciju da je netko ozlijeđen jer je vodio momčad i bio skoncentriran samo na teren. Kada je to doznao bio je jako tužan i htio je odmah posjetiti ozlijeđenoga. Stoga su ti komentari totalno krivi.