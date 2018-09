Kareti koji su okupirali splitsku jezgru već godinama voze ilegalno: Grad im zaboravio naplaćivati promet, a sad će ih svaki dan koštati - 300 kuna!

Renato Čupić, agilni gradski vijećnik iz redova stranke Pametno, svojim je "fejzbučenjem" stao na žulj brojnim lokalnim poduzetnicima koji love u mutnome i koriste inertnost komunalnih službi. I sve to rade, normalno, na račun grada Splita.

U više navrata je Čupić preko društvenih mreža, ali i na sjednicama Vijeća, upozoravao na činjenicu da uopće nije reguliran promet električnih dostavnih kareta po centru grada.

Osim što ih je zadnjih godina puno više nego prije i što stvaraju goleme gužve u tijesnim uličicama u centru, čini se da njihovi vlasnici ni lipe nisu platili Gradu za privilegij da dostavljaju robu unutar Palače i oko nje. Jednostavno, nitko od njih to nije ni tražio.

Računica

Čupić tako podsjeća da je još početkom travnja 2014. godine doneseno rješenje o visini naknade, u kojem jasno piše da vozila koja ulaze u pješačku zonu dnevno moraju plaćati 300 kuna.

Međutim, splitski je gradonačelnik Andro Krstulović Opara tek u najnovijem glasniku od 20. rujna 2018 svojom odlukom nadopunio to staro rješenje o visini naknade za ulazak vozila u zonu zabrane, odnosno zonu ograničenog prometa, u središnjem dijelu grada Splita.

Odredio je da će kareti morati u gradsku blagajnu uplaćivati 10.000 kuna godišnje da bi mogli obavljati svoju djelatnost u centru grada. A i taj je iznos, drži Čupić, prenizak kada se zna da se samo jedna dostava ugostiteljima naplaćivala 20 do 30 kuna, a gdje su tek dostave namještaja, kućanskih aparata i svega ostaloga što se kolicima dostavljalo u apartmane i stanove po getu...

– Ajmo uzet da svaki onaj električni karet ulazi 180 dana, a ulazi i više, to bi iznosilo 54.000 kuna godišnje. Znate li koliko kareta tu ima? Koliko bi to novaca bilo Gradu Splitu? Znate zašto sumnjam da je išta plaćano? Gradonačelnik sada donosi dopunu "za električna dostavna vozila za prijevoz tereta u pješačkoj zoni po vozilu, godišnje 10.000 kuna". Naravno, u donošenju cjenika 2014. godine nije se razmišljalo o tolikoj potrebi dostave električnim karetima u pješačkoj zoni i ostavljeno je univerzalno "vozila". Međutim, u stavku jasno se navode električna vozila, ali za opskrbu van pješačke zone. Pravno gledajući, Gradu je nanesena ogromna šteta jer se da naslutiti da nitko nikad nije brojio električne karete i njihov ulazak u grad – smatra Čupić.

U ponedjeljak je ujutro, ne budi lijen, poslao upit Damiru Babiću, ovlaštenom pročelniku Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Grada Splita, i priupitao ga za podatke o tome koliko ima dostavnih vozila u Splitu i koliko su novca Gradu, od 2014. godine do danas, platili za obavljanje dostave u pješačkoj zoni.

Cure pare na sve strane

Babić mu je promptno odgovorio kako "do sada ulaz električnih vozila nije uopće bio reguliran u pješačkoj zoni".

– Dakle, nisu imali legalne ulaze te se i naplata nije mogla provoditi – potvrdio je Babić.

– Točno je ono što sam pretpostavio. Po našim smjernicama o potrebi regulacije prometa ovih vozila, gradonačelnik je sada donio odluku da godišnja ulaznica iznosi 10.000 kuna. Po meni se i do sada moglo naplaćivati jer bi pod rubriku "vozila" iz odluke u 2014. godini spadala i električna, prema hrvatskim zakonima. To znači da bi svako moralo plaćati dnevno 300 kuna.

Inače, dostava se ugostiteljima naplaćivala 20 do 30 kuna. Grad je izgubio ogroman novac... a da ne govorim kakav je to promet – podijelio je na Facebooku svoj stav Čupić, te usput izrazio nadu kako će se ići u izmjenu kriterija prometovanja, kako je jednoglasno prihvaćeno na sjednici Gradskog vijeća.