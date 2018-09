Otac Josipa Vranića prisjetio se kako se mladić priključio obrani domovine: Sreo je neke Beograđane koji su govorili 'ovi su silni ustaše, fašisti'

Taj dan je počeo mirno. Oko podneva top na Kašjunima otvorio je vatru na neprijateljski brod. Bio je dosta blizu. Nakon par granata čamac je obavio gusti dim. Sad su oni mislili da su ga potopili, ali upalio je strojeve i zato se zadimilo. Kad se dim razišao, broda više nije bilo. Naišao je drugi i otvorio vatru prema našem topu. Stradao je naš Josip Vranić.

Cijela grupa otvorila je vatru na ovaj položaj. Plamtjelo je, gorjelo. Užgana je bila cijela ova strana Marjana – ispričao je Stjepan Bernardić iz Udruge veterana Hrvatske ratne mornarice danas na Kašjunima prilikom 27. obljetnice pogibije Josipa Vranića. Bio je prva žrtva u redovima HRM-a.

Na spomenik njemu u čast, vijence su položili članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnici Županije, zamjenik gradonačelnika Nino Vela, članovi obitelji, nazočili su predstavnici HRM-a, a obilježavanje je uveličano pjesmom njihove klape "Sveti Juraj".

Roko Vranić, Josipov otac, ispričao je kako se mladić priključio obrani domovine:

– Bio je prvo naše dite. Puno smo ga voljeli, a on nam je uzvraćao stoput više. Plemenita osoba. Mene i majku usrećivao je kad god je imao priliku. Odličan đak, student. Dok je bio na razmjeni studenata u Stockholmu, gdje se nalazila mladost iz bivše Jugoslavije, sreo je neke Beograđane koji su govorili "ovi su silni ustaše, fašisti".

Vidio je da tu nešto nije kako triba, rekao im je: "Ne, vi hoćete naše more, naš teritorij. Vi ste agresori. Nemojte ovdje sad govoriti da smo neke ustaše, fašisti. Vi hoćete veliku Srbiju." I tu je nastao verbalni sukob. Josip se javio nama doma. Rekli smo mu da ostane gore. Snaći ćemo se za novce. Ali neka ne dolazi, jer ovde rat počinje. Prvim je avionom stigao u Split – kazao je Vranić.

Godinu dana Josip je bio u pričuvnom sastavu policije, a nakon zapovijedi predsjednika Franje Tuđmana da se studenti povuku, naglasio je Josipov otac, on je to i učinio. No, onda je stigla obavijest da se traže topnici u HRM-u i javio se bez znanja roditelja. Nekoliko dana poslije, preko svog kolege, obavijestio ih je gdje se nalazi.

Branimir Projić, kapelan HRM-a, naglasio je veličinu Josipove žrtve:

– On je za nas položio život i mi smo dužni živote položiti za braću. Posebno mjesto u našim srcima imaju poginuli branitelji koji su dali živote za obranu domovine. Među takvima je Josip Vranić, koji je svoj mladi život položio ovdje ispod Marjana, na prekrasnim plažama grada Splita, gdje trajno svjedoči o ljubavi prema domovini.