Objavljeni konačni rezultati natječaja: svaki drugi kandidat 'poljubio' vrata Studentskog doma

Za smještaj u nekom od studentskih domova Sveučilišta u Splitu prijavilo se ukupno 1983 studenata, a samo ih je 862 ostvarilo je pravo na smještaj.

Kako doznajemo od Matka Matkovića, v.d. pomoćnika ravnatelja za djelatnosti Studentskog centra (SC), u ovaj broj uračunato je i 200 mjesta u Učeničkom domu na Splitu 3, ustanovi koja je prvenstveno usmjerena na osiguravanje smještaja za srednjoškolce s prebivalištem izvan našega grada koji se školuju pod Marjanom.

Dakle, više od polovine zainteresiranih polaznika fakulteta i visokih učilišta, njih čak 1121, nije uspjelo dobiti mjesto u domu, što je puno više nego proteklih godina. Razlog znatno veće potražnje u odnosu na ponudu krije se i u činjenici što Dom "Bruno Bušić" u Spinutu ide u opsežnu obnovu i dogradnju, pa se neće moći koristiti idućih mjeseci.

Upravo zato će 403 studenta koji su ostvarili pravo na smještaj u "Bušiću" umjesto domskoga kreveta dobiti subvenciju za podstanarstvo od 600 kuna mjesečno (400 kuna dodjeljuje im Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a s 200 kuna pomaže im SC). Subvenciju će dobivati za deset i pol mjeseci tijekom akademske godine koja počinje za nekoliko dana. Ostalim studentima koji žive u privatnom smještaju, kod privatnog stanodavca, SC neće isplaćivati nikakve novčane potpore za stanovanje.

Iz SC-a preko njihove službene internetske stranice obavještavaju studente da prate nove informacije vezane uz useljenje i spuštanje rang-liste, koje bi se trebalo provesti nakon 8. listopada. Naime, rok useljenja za sve one koji su ostvarili pravo na dom nakon objavljenog konačnog popisa kandidata traje od 1. do 5. listopada, i to u terminu od 6 do 13 sati.

Stanari moraju prilikom useljenja donijeti svoju posteljinu (jastučnicu, plahte, deke, prekrivače...) i uplatnicu za stanarinu za listopad. Trebaju dostaviti i liječničku potvrdu ne stariju od šest mjeseci, potvrdu statusa redovnog studenta za akademsku godinu 2018./19. te dvije male fotografije... Detaljnije informacije mogu se vidjeti na adresi www.scst.unist.hr.

Što se tiče cijena smještaja po domovima, najjeftinija je dvokrevetna soba u spinutskom "Hostelu" koja košta 630 kuna mjesečno. Za dvokrevetnu sobu u Domu "Dr. Franjo Tuđman" na Kampusu treba izdvojiti 790, a za jednokrevetnu 890 kuna svakog mjeseca.

Kao i uoči početka svake nastavne godine, onih gotovo 60 posto studenata koji nisu uspjeli pronaći domski smještaj ovih dana pretražuju oglasnike u potrazi za podstanarskim stanovima, čije se cijene kreću od 400 eura mjesečno pa naviše. Traže se i cimeri kako bi se podijelili troškovi stanarine i režija, da o problemima vezanim uz kronični manjak podstanarskih lokacija i prerano iseljenje zbog turističke sezone, o čemu smo prisali prije nekoliko dana, i ne govorimo...