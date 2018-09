Pitate se do kad će trajati ove ljetne vrućine? Čini se da im se ipak nazire kraj...

Ljeto grabi naprijed, naredni tjedan bit će vrlo toplo i vruće, no već u petak slijedi promjena vremena i zahlađanje, javlja PMC Split. Danas tiho, popodne jugozapadnjak u skretanju na sjeverozapadnjak, s najvišom temeperaturom zraka od 30 stupnjeva C. More ugpodnih 24 stupnja, kao stvoreno za uživanje u babljem ljetu.

Pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla, a danju ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab, a na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 °C, prognozira DHMZ