Zanimljiv život Marija Sičića: kao Kerumov čovjek spasio je Baldasara, dovodi ga se u vezu s popularnim kafićem, a nedavno je prijavljen zbog premlaćivanja Marija Tomasovića

Supruga je vidjela kako nam automobil gori i još je u velikom šoku. Prošao sam cijeli rat, teški sam ratni vojni invalid i mislio sam da je vrijeme pakla iza mene.

Nisam očekivao da će se to dogoditi, a najgore mi je što je to učinjeno kraj naše obiteljske kuće. Vjerujem kako će policija napraviti sve što je u njihovoj moći, vjerujem u institucije da će napraviti svoj posao. Ne daj Bože da se to ikome dogodi, nasilje nije način rješavanja problema – kazao nam je Marijo Sičić u petak poslijepodne nakon što je dao izjavu inspektorima PU splitsko-dalmatinske.

O pretpostavkama vezano uz počinitelja nije želio govoriti. Policiji je kazao sve o okolnostima te sumnjama tko bi mogao biti umiješan u paljevinu, ali odbio je izjasniti se o tome medijima. Kako je naglasio, potpisao je i izjavu o tajnosti postupka.

Izjava policiji

Bivši gradski vijećnik sam je ugasio vatru na svojem automobilu u Vidinoj ulici, na splitskom predjelu Visoka, u petak oko 3.30. Očevidom je tijekom jutra utvrđeno da je požar podmetnut. Automobil je poliven zapaljivom tekućinom i zapaljen. Odmah nakon toga Marijo Sičić pozvan je u službene prostorije kako bi dao izjavu.

U splitskoj policiji bio je i nedavno zbog incidenta na raskrižju Vukovarske i Ozaljske ulice 4. rujna, oko 14.40, kad je u dnevnoj informaciji iz PU splitsko-dalmatinske objavljena vijest da je muškarac fizički napao 53-godišnjaka, kojemu je u bolnici utvrđena teška tjelesna ozljeda, prijelom noge, i da se traga za počiniteljem. Nakon toga je policija za nekoliko dana dala informaciju da su proveli kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom protiv kojega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je na štetu 53-godišnjaka počinio kaznena djela nanošenja teške tjelesne ozljede i prijetnje.

Otvoreno neprijateljstvo

Ozlijeđeni 53-godišnjak je Mario Tomasović, bivši predsjednik splitske Hvidre, a prijavljeni 45-godišnjak je upravo Marijo Sičić.

– Ne želim ništa komentirati do okončanja kaznenog postupka – kazao nam je Mario Tomasović vezano uz ozljeđivanje.

Dvojica aktera sukoba na splitskom raskrižju poznaju se odavno, a prijepor koji je doveo do toga da prijateljstvo preraste u otvoreno neprijateljstvo začet je u vrijeme kad je Sičić bio gradski vijećnik na listi HGS-a Željka Keruma. Kad je 2015. godine Sičić dao glas za proračun Ive Baldasara, došlo je do razmirica između njega i šefa matične mu stranke.

Tada je Kerum javno optužio bivšega gradonačelnika Ivu Baldasara da je "koncesijom kupio njegovog vijećnika". Referirao se na koncesiju za kafić "Cox" na splitskoj plaži Trstenik, u kojem je Sičić navodno bio partner u poslovanju. Zbog javnih prozivki, Marijo Sičić bio je pozvan u policiju na razgovor, a za medije je kazao kako je samo vlasniku kafića pomagao savjetima. Kao jedan od partnera u kafiću na Trsteniku navodio se i Mario Tomasović. Za kafić i štekat izdan je nalog o rušenju građevinske inspekcije prošle godine, kad se krenulo u čišćenje splitskih plaža. Rušenje je odgođeno u studenom prošle godine rješenjem Upravnog suda o privremenoj obustavi te je lokal nastavio raditi.