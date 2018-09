Na Marjan stižu tereni za paintball, futsal i košarku, adrenalinski park i nove staze, a Opara poručuje: Ne dam brdo u ruke države, a pohlepni ljudi ga žele 'čoknuti' radi svoga interesa!

Na pozornici Dječjega grada u park-šumi u četvrtak predstavljen je projekt “Marjan 2020 – Brdo prošlosti, oaza budućnosti” koji se u iznosu od 75 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara istaknuo je kako se treba boriti protiv malih nevidljivih kukaca koji izjedaju borove, ali i onih koji žele "čokati" Marjan radi gradnje na njemu.

- Marjan je žarište znanja, baštine, znanosti. Ali, i žarište problema, koje moramo suočavanjem sa jasnim problemima krenuti rješavati. Od te bube nevidljive koja nam baca bor, do pohlepnih ljudi koje ovo brdo hoće "čoknuti" radi svoga interesa. Koji su u manjini. U odnosu na sve ono dobro što nas vezuje oko ovoga brda i svega onoga što Marjan treba biti. Ovo je samo jedan od projekata i iskoraka koji će dovesti Marjan na mjesto na koje su ga htjeli dovesti ljudi prije sto godina - rekao je poteštat.

Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park šumom, ovaj je EU-ov projekt nazvao najvećom investicijom u povijesti splitskog brda, a osvrnuo se i na kritično stanje u kojem se Marjan nalazi ne štedeći svoje prethodnike.

- Poslije dugogodišnjeg nedovoljnog održavanja šume i nedovoljnih ulaganja u infrastrukturu, park-šuma prolazi kroz veliku krizu, vjerojatno najveću u svojoj povijesti. Možete primjetiti ova narančasta stabla oko vas, imamo najezdu potkornjaka, koji zahtjeva hitno i odlučno djelovanje.

Ustanova je izradila akcijski plan sanacije, od presudne važnosti za taj projekt micanja potkornjaka iz šume je financijska konstrukcija. Uz podršku Grada, nadamo se da ćemo do proljeća zbrinuti na pravilan način mediteranskog potkornjaka koji je u velikom postotku oštetio ovu šumu - kazao je Grubšić i dodao kako će predstavljeni projekt promjeniti vizuru Marjana, unaprijediti edukacijske i sportske sadržaje, obnoviti zapuštene povijesne objekte te povećati atraktivnost samoga područja.

Pročelnica gradske Službe za međunarodne i EU-ove projekte Radojka Tomašević predstavila je ključnu temu.

- Projekt je dobio bespovratna sredstva nešto manje od 16 milijuna kuna, a ukupna vrijednost je 26 milijuna, od čega su prihvatljivi troškovi 21 milijun. Cilj je pridobivanje što više posjetitelja na način da im se osiguraju novi sadržaji i obnove oni postojeći. Ciljna skupina kojoj je projekt namjenjen je lokalno stanovništvo svih dobnih skupina, od djece, mladih, starijih i rekreativaca do osoba s invaliditetom, i to na način da im se osigura prilagođena posjetiteljska infrastruktura - napomenula je Tomašević i dodala kako će se postaviti oprema za evidenciju, praćenje i kontrolu posjetitelja.

Iako je gradonačelnikov savjetnik za EU-ove fondove Krešimir Budiša u nekoliko navrata isticao da marjanski projekt ne bi bilo moguće ostvariti da park-šuma nije upisana u zemljišne knjige kao gradsko vlasništvo, iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a su nam odgovorili da "vlasništvo nad infrastrukturom koja je predmet projekta nije bilo predmet provjere ni od utjecaja na dodjelu bespovratnih sredstava". Drugim riječima, sufinanciranje iz Bruxellesa odobreno je neovisno o vlasništvu.

Također, iz Općinskog državnog odvjetništva doznali smo kako im Banovine nije stigao potpis na tabularnu izjavu da predaje Marjan u ruke državi, te su ponovili kako bi bilo "razumno da Grad to učini i uštedi sudske troškove". Na naše pitanje hoće li izdati dokument kojim park-šumu predaje državi, gradonačelnik je kategorično odgovorio da to ne namjerava učiniti.

- Andro Krstulović neće! To sam puno puta rekao i ponavljam - naglasio je prvi čovjek Splita.

Kamere stižu na Bene i Dječji grad - Sadašnje kamere na Marjanu će se uklopiti u mrežu kamera s ciljem da postoji jedna središnja točka gdje će biti softver za praćenje posjetitelja. Brojenjem posjetitelja ćemo dokazati važnost i ostvarenje cilja kojeg smo postavili - kazala je pročelnica Tomašević. Koliko će biti kamera na Marjanu? Od savjetnika Budiše doznali smo da će kamere biti postavljene na južni i sjeverni ulaz u park-šumu i da se neće brojati oni koji, primjerice idu na kupanje na Kašjune ili u posjet Galeriji Meštrović. - Radi sprječavanja vandalizma bit će postavljene kamere u Dječjem gradu i na Benama - kazao je Budiša. - Imamo Zakon o privatnosti i Zakon o zaštiti osobnih podataka, sve će biti u skladu s tim, jer inače nećemo moći povući EU-ov novac ako smo mimo toga - dodao je gradonačelnik.