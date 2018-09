'Samo na gorivu ušparat ćemo stotine tisuća kuna godišnje': prvi smo ušli u novu zgradu Čistoće, pogledajte kako izgleda moderno sjedište 'komunalaca'

'Došli smo do toga da je Karepovac neprepoznatljiv. Financijsko stanje nam je više nego udvostručeno od kad sam došao, novu opremu i tehniku non stop nabavljamo, a zgrada je gotova i možemo reći da je ona točka na i svih mojih planova', ističe Delić

Uskoro će se i službeno prerezati vrpca na vratima nove zgrade tvrtke "Čistoća", koja će se, kako smo već najavljivali, idućeg tjedna konačno preseliti u novoizgrađeni objekt smješten u krugu dosadašnjeg tehničkog pogona zapadno od Karepovca.

Zajedničke službe i poslovodstvo tog komunalnog poduzeća s postojeće dugogogodišnje lokacije na Putu Plokita 81 konačno se pridružuju ostalim dijelovima tvrtke, što je, ističe direktor Miroslav Delić, u organizacijskom smislu "nemjerljiv potez".

- Firma je nekada bila na sedam lokacija, pa na četiri i onda nakon toga na tri lokacije, a sada na jednoj. Što to u praksi znači? Najveća ušteda od nekoliko stotina tisuća kuna godišnje osjetit će se na gorivu. Naime, nama su vozači morali doći ovdje u Tehničku službu na Karepovac po vozila, a zatim bi kamionom morali ići po operativce u Dubrovačku, a tek onda na svoju rutu prikupljanja otpada u Kaštela, Solin, Podstranu ili bilo gdje drugo. Isto bi morali ponoviti u povratku - ostaviti operativce u Dubrovačkoj i vraćati se na Karepovac. Praktički je svako vozilo svakog dana bespotrebno činilo deset kilometara. Budući da mi dnevno imamo 50-60 kamiona u pogonu, možete zamisliti kolika je to ušteda u kilometraži - preračunava Delić i nastavlja:

- O iznajmljivanju ili eventualnoj prodaji zgrade "Čistoće" na Putu Plokita ne moram niti govoriti, jer ona zbog lokacije vrijedi oko dva i pol puta više nego što smo u novu zgradu uložili.

Njegova izjava već se obistinila. Podsjećamo, još nisu niti iselili, a prije nešto manje od mjesec dana potpisan je ugovor između Ministarstva unutarnjih poslova i splitske komunalne tvrtke kojim se zgrada uz Dubrovačku ulicu iduće tri godine daje u najam Prometnoj policiji, sve do izgradnje tehnološkog parka na Dračevcu gdje bi u budućnosti prometni policajci mogli imati vlastite prostorije.

Istovremeno, radnici "Čistoće" ulaze u primjereniji objekt, "težak" oko devet milijuna kuna koji je projektirala tvrtka “Nemico”, a prostire se na površini od 1500 metara četvornih.

Kao što je "Slobodnoj" prije pet godina ekskluzivno najavio svoje planove, jučer nam je Miroslav Delić prvima od medijskih kuća otključao vrata nove zgrade kojom se od prizemlja, preko dva kata s uredima i jednom salom za sastanke, širi miris boje i drva - miris novog.

Trenutačno je u finalnoj fazi opremanja uredskim namještajem, a kako bi radnicima bilo ugodno za vrijeme sunčanih i vedrih dana, osigurali su im malu terasu za odmor. Ostatak zgrade tehničkog pogona, koja se naslanja na novi poslovni objekt, neće se dirati, jer je nedavno obnovljen.

- Ovo je sada cijeli kompleks. Preuredili smo postojeće objekte gdje je bila tehnička služba te smo sa svlačionicama i kupatilima, dogradili jedan dio za operativnu službu. Proširili smo cijelo parkiralište, ozelenili površine, napravili novi priključak za struju, vodu... Sada smo na jednom mjestu i mislim da počinje nova stranica u povijesti "Čistoće". Dolaskom ovdje mislim da svima pokazujemo da je rješenje Karepovca na vidiku te da će odlagalište uskoro biti zelena oaza. Nema razloga da ljudi sumnjaju u to - poručuje Delić koji se s dozom nostalgije prisjetio početka svog mandata.

Tada su ga, kaže, brojni ismijavali kada je najavljivao projekte koji su danas u procesu realizacije ili su već ostvareni.

- Kada sam došao na čelo firme dao sam intervju za vašu novinu o planovima i željama. Tada sam kazao kako imam namjeru započeti sanaciju odlagališta, premjestiti firmu na jedno mjesto nakon 70 godina, da ću drastično povećati prihod firme, da ćemo nabavljati najnoviju opremu i tehniku te da nećemo povećati cijenu građanima, bez obzira na to što je još uvijek najniža u Hrvatskoj. Tada su me ljudi ismijavali, a evo, došli smo do toga da je Karepovac neprepoznatljiv. Financijsko stanje nam je više nego udvostručeno od kad sam došao, zatekao sam 14 milijuna kuna na računu, a sada imamo, čini mi se, 34 milijuna. Novu opremu i tehniku non stop nabavljamo. Na kraju, zgrada je gotova i možemo reći da je ona točka na "i" svih mojih planova - ističe direktor "Čistoće".

Bez obzira na zadovoljstvo koje osjeća, ono vjerojatno neće dugo potrajati, jer je pred tom komunalnom tvrtkom težak posao - dovršetak sanacije Karepovca i uspostavljanje sustava prikupljanja komunalnog otpada po principu individualizacije.