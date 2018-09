Zdravstveno stanje trojice stradalih servisera je teško, ali u ovoj fazi liječenja zadovoljavajuće. Spojeni su na respirator, a najveća opasnost im prijeti od infekcija, doznajemo u KBC-u Split

Serviser klima-uređaja, starosti 50 godina, koji je u ponedjeljak poslijepodne na zgradi u Spinčićevoj 1 zadobio teške i za život opasne ozljede i kojemu je, osim što je zadobio duboke opekline, amputirana i noga, danas se, prema informacijama iz KBC-a Split koje smo dobili od prof. dr. Nenada Karanovića, šefa Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, osjećao bitno bolje i prebačen je JIL-a Firula na JIL Križina.



Trojica radnika u eksploziji zadobila teške opekline, jednom su morali amputirati nogu; Stanari zgrade u Spinčićevoj: Čuli smo buku, a onda i zapomaganje...



Na Križine je premješten zbog potrebe za liječenjem opeklina jer se u toj bolnici nalazi Odjel plastične kirurgije, pa će njegovo liječenje tamo biti olakšano.



Tamo se od utorka navečer liječe i preostala dvojica servisera, od 19 i 49 godina, koji su u eksploziji također dobili teške tjelesne ozljede (opekline) opasne za život.



U snažnoj eksploziji u Splitu tri osobe zadobile po život opasne ozljede: do stravične nesreće došlo tijekom servisa na klima uređaju​



Po neslužbenim informacijama, sva trojica su zadobila duboke opekline na gotovo 40 posto tijela, radi se o opeklinama drugog B do trećeg stupnja. Opečeni su im udovi i glava, odnosno oni dijelovi tijela koji nisu bili pokriveni (radili su u kratkim hlačama i kratkim rukavima).



- Njihovo zdravstveno stanje je teško, ali možemo reći da je u ovoj fazi liječenja zadovoljavajuće. Naravno, najveća opasnost je od mogućih infekcija te se nadamo da do njih neće doći. Sva trojica pacijenata su spojena na respirator - rekao je prof. dr. Karanović.



Kako je došlo do eksplozije u Spinčićevoj? Radnici su radili na specifičnom klima uređaju, kakvih u Splitu ima jako malo; 'Nestručnim rukovanjem može doći do pogubnih posljedica'



Iz policije dolaze šture informacije. Tek one neslužbene koje govore da su serviseri varili neku cijev koja ide od vanjske klimatizacijske jedinice prema unutra i da je do eksplozije došlo zbog utlačenog plina koji je eksplodirao od doticaja s toplinom, odnosno masnoćom.