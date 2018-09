Stotinu ljudi prosvjedovalo protiv rušenja nelegalnog štekata na Firulama, vlasnica tvrdi: Ne daju da radimo jer je Kuzmanić odlučio imati uvalu samo za sebe!

Slijedećeg ponedjeljka u 8 sati, ako se bude postupalo prema pravomoćnom rješenju Lučke kapetanije, štekat kafića na Firulama trebao bi se prisilno srušiti, a izvršitelj je već angažiran i obaviještene su policijske snage koje će biti prisutne.

Uklanjanje je epilog rješenja Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora koje je stupilo na snagu krajem kolovoza i na njega ne postoji pravo žalbe. Radi se o terasi kafića "Firule" u istomenoj uvali koji je u sastavu tvrtke "Franko&Ivan", a kojem je u svibnju Kapetanija zabranila korištenje pomorskog dobra i poslovanje u toj zoni.

Vlasnicima firme naloženo je da vrate pomorsko dobro u prvobitno stanje. Budući da do kraja lipnja štekat nije uklonjen, lučke vlasti su pozvale ugostitelja da uplati 23.500 kuna za prisilno izvršenje, a kada to nije učinjeno, sami su odredili izvršitelja i datum rušenja.

Štekat na Firulama mora pasti!: inspektor zatražio rušenje terase na pomorskom dobru, vlasnica kafića ogorčena

U utorak se pod prozorima Banovine okupilo gotovo stotinu prosvjednika kako bi, u "pet do 12", izrazili neslaganje s tom odlukom i pritom iznijeli teške optužbe na gradsku vlast, ali i arhitekta Antu Kuzmanića koji je vlasnik susjednog poslovnog prostora na Firulama u kojem je godinama bez dozvola za terasu radio kafić "Plava laguna".

- Protiv smo rušenja štekata koji je tu preko 20 godina iako se njegovo korištenje počelo plaćati tek prije četiri godine od kad smo mi tu, a punih 17 godina nije bila plaćena ni kuna za koncesijsko odobrenje. Uplatili smo preko pola milijuna kuna u proračun, a više nam ne daju da radimo zato jer je arhitekt Kuzmanić odlučio imati uvalu samo za sebe jer tu ima poslovni prostor.

Antu Čulića (vlasnik kadića "Plava laguna", op.a.) štite Kuzmanić, Marasović, Sičić, Leko, Paušić i Škorić. Zbog čega Županija ni nakon ishođenja suglasnosti i dokumenata koji su im na stolu od 30. lipnja još uvijek nije raspisala natječaj. Gire, reci nam kako su Firule za vrijeme Baldasara nakon dva desetljeća nestale iz plana upravljanja. Kaznene prijave podnesene protiv nadležnih podnesene su još 2015., ali DORH još uvijek nije reagirao - preko megafona je pred Banovinom prozivala Josipa Buzdovačić iz tvrtke "Franko&Ivan", prije negoli je s okupljenima povela neizostavnu Thompsonovu "Geni kameni", te najavila dolazak svakog utorka dok se natječaj za koncesiju ili koncesijsko odobrenje ne raspiše.

Drama na Firulama bila je kulminacija nezadovoljstva: vlasniku kafića koji je prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave prijeti višegodišnja zatvorska kazna

Vlasnica tvrtke Mirjanu Gudić upitali smo je li gotov postupak na Upravnom sudu čija odluka je bila da im Ministarstvo mora nije smjelo davati koncesijsko odobrenje, već da je to posao Županije ili Grada.

- Njihova odluka je pravomoćna jer ima proceduralne greške, ne u srži, jer mi smo sve platili, nego je razlog što natječaj nije bio raspisan. Po njima je to dovoljno da ne možeš biti korisnik pomorskog dobra. Lučka kapetanija će odlučivati o žalbi kojom tražimo da se odgodi izvršenje o rušenju, jer smatramo da je lučki kapetan prekoračio svoje ovlasti jer je on za sigurnost plovidbe, a ovaj štekat ne ugrožava plovidbu niti plovi. Uz to u rješenju je navedena pogrešna zemljišna čestica i ne odgovara onoj na kojoj se nalazi štekat. Uobičajeno je da rješenja o rušenju donosi građevinska inspekcija, a mi imamo njihovo rješenje iz 2015. godine da je uklonjeno sve što su prethodnici izgradili i oni su obustavili sve postupke na toj lokaciji. Očekujemo da će prihvatiti naša žalba i da će Županija raspisati koncesiju na duže razdoblje - kazala je Gudić koja je potvrdila da će prestati raditi u ponedjeljak prije dolaska bagera ako neka komisija do tada ne odluči drugačije.

- Mi smo uvijek bili u okvirima koncesijskog odobrenja koje nam je najprije dao Grad na dvije godine, pa Ministarstvo mora i u 2017. godini naplatila Carinska uprava. I za ovu godinu imamo zapisnik da ćemo uplatiti 114 tisuća kuna - poručila je predstavnica "Franka&Ivana".

U tvrtki "Franko&Ivan" tvrde da su do 2018. platili 378.000 kuna naknade, a nisu uspjeli dobiti dokument koji potvrđuje pravo na koncesiju. Unatoč tome, nisu nikada dobili pravo upravljanja pomorskim dobrom jer natječaj nije ni raspisan.

Godišnji iznos od 114.000 kuna, kako naglašavaju, plaća se na temelju koncesijskog odobrenja iz 2014. koji je izdalo gradsko Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja. U travnju su podigli ustavnu tužbu za ostvarenje svog prava, ali prije negoli je taj predmet došao na red, naloženo je rušenje štekata.