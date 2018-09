Poplavila ulica u Splitu, iz šahti izbija velika količina smeđe vode

Velika količina smeđe vode izbija iz nekoliko šahti u ulici Vojka Krstulovića u blizini raskrižja s Dubrovačkom. I to u tolikom obimu da je poplavila sve do križanja s Osječkom, te se prelijeva južno do dna Osječke.

Promet je usporen, pješaci moraju ići skroz okolo jer je na većini Osječke širina sliva šira od metra. Radnici su na terenu, a neslužbeno se saznaje kako je jučer netko očito zakačio cijev prilikom popravka.

Radnicima u pomoć upravo stiže pumpa za vodu.

Kako javljaju iz Vodovoda, opskrba vodom prekinuta je potrošačima Uskočke, Mitničke i Vojka Krstulovića, a potrošačima je pitka voda osigurana putem autocisterne.

Iz Vodovoda najavljuju da bi se voda u špine potrošača trebala vratiti tijekom prvih večernjih sati, te mole građane na ovom području da se za vrijeme prekida vodoopskrbe ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže.