Splićane u poštanskim sandučićima dočekao zbunjujući upitnik, posebno su iznenađeni predstavnici stanara: 'Nemam namjeru ovjeravati takve podatke niti sam to po zakonu obvezna!'

Ovih dana je preko 100.000 kućanstava u poštanskom sandučiću dočekala kuverta iz "Čistoće". Nije u obliku uplatnice, već Izjave o načinu korištenja javne usluge u kojem je potrebno ispraviti, nadopuniti ili potvrditi postojeće podatke o korisniku usluge.

No, jedan dio naših sugrađana je pomalo zbunilo spomenuti upitnik, zbog čega su se užarile telefonske linije "Čistoće", ali i naše redakcije.

Naime, spomenuti dokument samo je jedna od obveza koju gradska tvrtka, sukladno novoj Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, mora dostaviti svim korisnicima.

Nakon što novi cjenik i Odluka o načinu pružanja javne usluge stupe na snagu, što bi trebalo biti do kraja ove godine, potpisana i popunjena Izjava smatrat će se jednom vrstom ugovora s tom komunalnom firmom.

Formularima iz "Čistoće" posebno su neugodno iznenađeni predstavnici suvlasnika u stambenim zgradama. Od njih se, naime, traži da svojim potpisom ili pečatom zgrade (koji većina i nema, op.a.) potvrde vjerodostojnost podataka koje su naveli njihovi susjedi, a tiču se brojeva članova kućanstva.

- Splitska "Čistoća" me na ovaj način dovela u izrazito neugodan položaj jer ja nemam namjeru ovjeravati takve podatke niti sam to po zakonu obvezna. Zašto bih se onda zamjerala svojim susjedima?! Smatram da je njihova tehnika prikupljanja podataka postavljena na vrlo labavim osnovama i da to trebaju ispraviti što prije umjesto da nas predstavnike stanara tjeraju da mi provodimo nekakvu inspekciju po zgradi, koja samo može narušiti međuljudske odnose.

- U Splitu se, na žalost, sve uvijek radi navrat-nanos i ovakva situacija je posljedica takve prakse. Akciju prikupljanja podataka trebali su provesti puno prije preko upitnika u kojima bi ljudi davali izjave o pravom stanju svoga kućanstva. Ovako u žurbi blefiraju građanima sa "statističkom procjenom" od tri člana i traže od susjeda da garantiraju potpisom ispravnost. Na pitanje što je s onima koji imaju više od tri člana jednostavno sliježu ramenima... Meni se čini da je to čista diskriminacija u odnosu na one koji su prisiljeni dati izjavu jer imaju manje od tri člana kućanstva - smatra Maja Kragić, predstavnica stanara u Šibenskoj 3.

Pravednija cijena

Čitateljica nam je proslijedila i prepisku sa "Čistoćom", vezano uz spomenuti problem. U posljednjem mailu joj je pravnik iz gradske komunalne tvrtke potvrdio kako doista "ne postoji obveza predstavnika suvlasnika kao ni njihova odgovornost", no unatoč tomu ih iz "Čistoće" mole da im, ako su u mogućnosti, pomognu utvrditi broj članova kućanstva kako bi se mogla "pravednije raspodijeliti cijena koštanja javne usluge, što je svima u interesu...".

- U upitniku traže i da potvrdimo kako smo "upoznati s uvjetima korištenja javne usluge i uvjetima sklapanja ugovora o korištenju javne usluge", a da nam pritom uopće nisu dali na uvid taj dokument. Spominju i kompostiranje, no ne zna se je li ono uopće uključeno u cijenu... Postavlja se i pitanje tko može tražiti komposte, jer mi se čini da se takvo nešto ne bi trebalo primjenjivati u zgradama. Imamo probleme i s izmetom kućnih ljubimaca, taman bi nam trebali još kompostni plinovi na balkonima...

- Sporan je i sistem postavljanja kontejnera budući da će spremnici i dalje biti dostupni bilo kojem prolazniku. U blizini naše zgrade još ima samoposluga koje bacaju svoj otpad, pa i onaj bio, raspadajući, zatrpavaju nam kante kartonskim kutijama jer ih ne slažu uredno, a dva metra do njih je kanta za papir. Firma koja sakuplja odjevni sadržaj, napravi selekciju i odabere samo ono što mogu prodati u svojoj "second hand" trgovini, a ostatak razbacaju po okolnim kontejnerima... Konačno, smatram da povećanje cijene iz svih ovih razloga jednostavno nije opravdano - drži naša sugovornica.

Kompostiranje

Odgovore na pitanja potražili smo kod Miroslava Delića, direktora tvrtke "Čistoća", koji nam je potvrdio da je naviše nejasnoća prouzrokovala moguća izmjena broja kućanstava, koja bi, kako stoji u Izjavi o načinu korištenja javne usluge, trebala biti ovjerena od strane predstavnika stanara.

- Dali smo preporuku da u zajedničkim zgradama gdje je više stanova, predstavnik stana potvrdi broj članova u kućanstvu, međutim, tu je bilo otpora jer takvo nešto zakonski nije regulirano. Zato, ako predstavnik stanara ne supotpiše broj članova, smatra se da je onaj koji je potpisao izjavu dao točne podatke - pojasnio je direktor "Čistoće".

A koliko je podatke nužno dostaviti u roku od 15 dana od zaprimanja upitnika, dovoljno govori činjenica da je broj članovi kućanstava i broj pražnjenja, ključne komponente koje tvore novu cijenu.

- Do sada je obračun bio po volumenu ili litrama, a po novome će se računati po broju članova kućanstva i pražnjenja, s tim da će svi imati fiksni dio i varijabilni, koji će ovisiti o spomenutim komponentama. Nemamo namjeru poskupiti osnovicu, ali znamo da će nekome računi pojeftiniti, a nekome će poskupjeti - najavljuje Delić.

Osim promjene broja članova kućanstva, "nespretno" postavljen upit o kompostiranju izazvao je brojne nejasnoće. Uz njega su postavljena dva potpitanja: kompostirate li ili ne, te na koji način to radite, u svome dvorištu ili u kućnoj kompostani. Naime, pitanje se ne odnosi samo na one koji već kompostiraju, već i na one koji bi u budućnosti htjeli na taj način reciklirati otpad.

- Bitno nam je da ljudi napišu jesu li ili nisu zainteresirani za kompostiranje tako da znamo koliko bi trebali naručiti kompostera. Prema iskazanim zahtjevima korisnika, svima koji žele kompostirati biootpad, komposter će po dogovoru biti dostavljen na kućnu adresu - pojasnio je Miroslav Delić te napomenuo da svi oni korisnici s potpuno točnim podacima, ne trebaju putem pošte "Čistoći" vratiti upitnik, jer se smatra, ako u roku od 15 dana ne reagiraju, da su suglasni s postojećim podacima.

Pojašnjenje na internetu

Na internetskoj stranici "Čistoće" pojašnjene su pojedine nejasnoće oko popunjavanja Izjave o načinu korištenja javne usluge.