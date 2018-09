Kako je došlo do eksplozije u Spinčićevoj? Radnici su radili na specifičnom klima uređaju, kakvih u Splitu ima jako malo; 'Nestručnim rukovanjem može doći do pogubnih posljedica'

Do eksplozije koja je danas odjeknula splitskom Spinčićevom ulicom, u kojoj su teške, po život opasne ozljede zadobile tri osobe, navodno je došlo prilikom varenja vanjske jedinice plinskog klima uređaja.



U snažnoj eksploziji u Splitu tri osobe zadobile po život opasne ozljede: do stravične nesreće došlo tijekom servisa na klima uređaju



Takvih plinskih klima uređaja u Splitu ima jako malo, a prilikom manipulacije s njima treba biti vrlo oprezan, otkrivaju nam upućeni.



Kako nam pojašnjavaju, varenje se obavlja uz pomoć dviju boca, od kojih se u jednoj nalazi kisik, a u drugoj acetilen, oba zapaljivi pa nestručnim rukovanjem može doći do pogubnih posljedica, odnosno jakih eksplozija.