Grad obnovio zid u Oparinom susjedstvu za 350.000 kuna, a sad će ga vlasnici privatne vile probiti radi garaže; Jesu li Splićani zapravo financirali skupe temelje za turističku investiciju?

Vlasnici budućeg luksuznog zdanja u Marasovićevoj 2 su Šveđanima koj stoje iza najpoznatijeg turističkog biznisa s jahtama na Mediteranu- 'The Yacht Weeka'

Jedna od prvih stvari koje su napravljene nakon što je podignut prirez građanima Splita bila je obnova velikog zida na početku Botićevih skala i Marasovića ulice u neposrednom susjedstvu gradonačelnika Andra Krstulovića Opare, o čemu smo pisali.



No, sada se ovaj zid čiju su obnovu građani financirali s 350.000 kuna namjerava probiti radi ulaza za privatne garaže vlasnika vrta i kuće u Marasovićevoj 2.



Dapače, u zahtjevu za građevinsku dozvolu koju su podnijeli, a riječ je o švedskim investitorima, planiraju se rekonstrukcija kuće, bazen, stakleni paviljon i otvaranje rečenog zida radi garaža.

Turizam naš svagdašnji

Zid se odronio pred desetak godina, a skele su ga u jadnom stanju otada podupirale. No, dok su u objektu iza zida bili bivši vlasnici, Grad nije pomislio obnavljati zid koji je bio ruglo i predstavljao opasnost. Ali, niti dva mjeseca nakon što su bivši vlasnici nekretninu prodali Šveđanima koji se bave turizmom, Banovina je spremno krenula u obnovu.



Dapače, s istočne strane, prema skalama, naliveno je betona u širini od skoro jednog metra, što je izazvalo čuđenje kod nekih građana. Je li nakon godina sramotnog nemara nadležnih veliki zid brzo rekonstruiran zbog novih vlasnika, jesu li građani zapravo financirali skupe temelje za turističku investiciju?



Zastupnik firme Day 8, Vatroslav Kačić, kaže kako su takva razmišljanja neutemeljena. Tvrdi kako dugo živi u Splitu, ali da ne poznaje gradonačelnika. A on im je postao najbliži susjed, jer je poteštatova kuća jedva udaljena 20 metara on njihove, niti da je itko iz njegove družine utjecao da se pogura projekt.

Investitorov rizik

- Bivši vlasnici su nam rekli da postoji projektno rješenje, ono je nekoliko puta bilo na Gradskom vijeću, ali ga Grad nije realizirao. Mi smo, svejedno, procijenili da se isplati ući u investiciju, makar bila realizirana za nekoliko godina. Planiramo rezidencijalni objekt, vilu za turizam, ali na kraju se možda budemo bavili nečim drugim - neodređen je Kačić.



- Grad je financirao obnovu zida jer je on njegov vlasnik. Mi smo vlasnici onog što je unutar njega, dvorišta i kuće. O svom trošku financirat ćemo otvaranje zida i izvedbu garaža. Zlonamjerno bi bilo vidjeti u tome neko pogodovanje što se tiče brzine razvoja situacije, jer nismo bili time opterećeni kad smo ulazili u projekt - smatra Kačić i dodaje kako im je ovo prva takva investicija, jer se švedski investitori inače bave nautičkim turizmom.



Riječ je o Šveđanima koji inače stoje iza najpoznatijeg turističkog biznisa s jahtama na Mediteranu, “The Yacht Weeka” za bogatije mlade goste koji najviše troše na alkohol na svojim raskalašenim turnejama.



Kod nas su razuzdane zabave na noge digle lokalce u Komiži i Palmižani, zbog buke, smeća i opijanja. Kao i britanskog blogera Paula Bradburyja, koji je napisao da je to sjajan koncept za one koji sudjeluju, ali da će uništiti reputaciju Hvara kao turističkog odredišta ako se Hvarani ne pobune.



Šveđani su uložili milijun dolara u obnovu tvrđave Fortice na Visu, koja im je dana na upravljanje na 30 godina. Na njoj ugošćuju partijanere s Ultre, unatoč protestima načelnika Visa koji kaže da je takav razuzdani turizam protivan njihovu konceptu turističkog razvoja.



Vatroslav Kačić nam nije htio odgovoriti na pitanje hoće li kuća u Marasovića 2 biti za goste s jahti.



- To je naša privatna poslovna stvar što ćemo s time - kazuje Kačić.

Pitanje bez odgovora

Kad smo razgovarali s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom, nakon brifinga održanog za novinare o planovima gradske vlasti za uređenje Žnjana u ožujku, a bilo je to taman pošto je uređen ovaj zid, požalio nam se gradonačelnik na naše pisanje.



- Zid je uređen jer je na tome inzistiralo Društvo "Marjan", tamošnje ljude ja ne poznajem, o uređenju zida je odlučivala komunalna služba - ispravljao nas je gradonačelnik tada o skupoj sanaciji zida koji je udaljen 20 metara od njegove kuće.



Istina je da se Društvo "Marjan" obratilo dopisom gradonačelniku nekoliko dana prije nego su počeli radovi. No, Opara je pola godine prije toga podigao privatnu tužbu protiv istog Društva radi navodnih kleveta na njegov račun, a iz “Marjana” se često bune da gradonačelnik ne uvažava prijedloge.



Stoga je pitanje koliko je njihova riječ imala utjecaja, a koliko činjenica da su se mjesec i pol prije početka radova pojavili vlasnici koji u sezoni iznajme oko 1100 jahti za 9000 gostiju.



Pokušali smo doznati od gradonačelnika je li znao da će obnovljeni zid poslužiti kao temelj za privatnu turističku investiciju, ali nam do zaključenja teksta nije stigao odgovor.