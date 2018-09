Ne, ovo nije retro fotografija, ovaj prizor snimljen je jučer u Splitu: priko mobitela mo'š kupit kartu za New York, ali za 'Prometovu' pokaznu stani, kume, u red i čekaj!

Pa je li ovo Bogu za plakat? Svake godine u ova doba ista priča – stotine srednjoškolaca na zvizdanu satima čekaju na Sukoišanskoj kako bi izvadili pokazne uoči početka nove školske godine.



I to rade na način kako su valjda radile i njihove dide i babe prije 50 godina. Stanu u red i čekaju na komadić karte koja im osigurava povoljniju cijenu prijevoza.



I sve to u 2018. godini, u doba kada preko mobitela bez problema kupe aviokarte za Lisabon, bukiraju apartman u Londonu, plate autobus u Peruu...



Ali nema toga u našega "Prometa". Tamo je vrijeme stalo. Stani, kume, u red i čekaj dok teta na šalteru ručno ne odradi sve one ispred tebe.



Pa da nismo Meditaran kakav je nekad bio. Koji retro!