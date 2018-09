Nasred Rive osvanuo novi bespravni štekat, Splićani su oduševljeni - dišpet liječi dušu: evo zašto u ovaj kafić možete donijeti svoju cugu, a počastit će vas i besplatnim koktelom...

Prolazi Rivom baba. Skuplja boce. Nadvikuje se dok u kesu sprema praznu limenku sa stola na ilegalnom štekatu: "Alo, dico, je l' ovo neko glasanje?"



– Ovo je, baba, odmor od gluposti! – odgovara joj mladić u majici s logom Hajduka.



U "Nepota", bespravnom kafiću otvorenom danas u podne, kavu su pili i umjetnici, novinari, aktivisti, arhitekti i ljevičari; gdjekad bi se, onako u prolazu, srdačno javili desničari uz kurtoazno "svaka čast!", jer komunala je zajednički problem. Zainteresirali se i turisti.



Snimaju različite stolove, stolnjake. Najradije bi tu sjeli. Pozivaju ih Getani, dođite, uzmite stolicu. Popijte štogod. Po starovinski. Onog momka, a Bojan Ivošević se zove, pitamo da nam kaže tko organizira ovaj fantastični performans.



– Grupa građana. Facebook inicijativa. Ali, da najprije pohvalimo vašeg novinara Ivana Kaštelana. Reakcija je ovo na njegov nedavni članak u "Slobodnoj". Prevršila se mjera. Grad pogoduje Kerumovoj stranci. Mi se sad rugamo da ubijemo stres, nervozu. Da počnu radit.



Glupo je da se građani nerviraju oko komunale, ali mi moramo. Ne ostaje nam ništa drugo. Evo, pisao je Kaštelan i o kafiću iza Peristila s ilegalnim štekatom. Uklonjen je za tri dana, dok štekat na Toću do danas nije. Pitali smo se koja je razlika. Shvatili, netko je ondje član HGS-a. Vladajućih stranaka – spremno će Bojan.



Osvrćemo se, subota, u "Nepota" pravi je šušur.



U čemu je tajna vašeg poslovnog uspjeha?



– Nemamo cijene. Samouslužni je kafić, omogućili smo stolove i stolice, a ljudi donose piće.



I kako sjedimo i guštamo, priča se za stolovima dalje razvija oko legalnih problema.



Od štanda na Zapadnoj obali do pustih bankomata. Pita netko, a gdje je tek najpopularnija mjenjačnica u gradu, ona u Marmontovoj?



– Ma evo, nismo se ni dotakli Ruskinje. Nekidan je oborio karet. A reklama po jezgri, a onih kanta velikih, a štakori?! A Petar Škorić, gradski vijećnik, izjavljuje da je s komunalom sve u redu! – smije se ekipa s obližnjeg stola. Pridružuju se i ostali.



Jede se grožđe, pije se i kvalitetan pošip. Mariana Bucat iz Udruženja hrvatskih arhitekata predlaže da se idući put postavi kemijski zahod. Je li ona projektirala kafić? Ne znamo. Ali zna dosta o porijeklu imena.



– Prigodno je: Nepot's rurban deluxe caffee. Nepot – posljednji priznati rimski car koji je volio zapošljavati rođake. "Rurban" jer se nalazi na urbanom mjestu, ali navike ovdašnjih organizatora kafana na otvorenom su uobičajeno ruralne. Ostalo je jasno – objašnjava nam arhitektica.



Gledamo na sat. "Nepot" je otvoren u podne, sad je skoro dva. Iz Grada ne dolaze. Da je ovaj performans postavljen, bubamo sad, u Ženevi, pa i policija bi pohrlila. Ali ovo je Split. Dok nabrajamo svu našu muku, Bojan će sjetno da mu je žao što nisu došli komunalci.



– Da nas je tija uklonit, mi bi mu pomogli. Ali, inzistirali bi da se prvo maknu svi drugi bespravni štekati. Ne može nas prije njih. Gradska vlast ima tjedan dana za djelovat. Čekamo ih. Ako ništa ne naprave, ha... – sliježe ramenima mladić.



Nastavak rečenice zna "Nepotov" koktel-majstor, inače djelatnik FESB-a Boris Šimić:



–... za drugi ću put pripremiti najbolji mohito ikad viđen na Rivi! Sad san pravio prvi besplatni koktel – ikad na Rivi. Seks on the beach. I ko god pije kaže da je dobar – dodaje Šimić pakujući rekvizite.



Čuo je, kaže, za "Nepota" na radiju. Sviđa mu se ekipa, štekat je lijep. Kokteli, i mi smo probali – fantastični.



A dišpet liječi dušu. Ima li bolje pozivnice da i vi idući put navratite?