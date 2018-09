Lipo li je radit u Banovini: svi gradski činovnici dobili regres od 1200 'laganih' kunica, čak i ona trećina koja nije radila u kolovozu; Dodatak za godišnji 'legao' i u većini javnih gradskih firmi

Regres, famozni K-15 ili jednostavno – dodatak za godišnji odmor velikoj je većini hrvatskih radnika u praksi nepoznat pojam, no unatoč općoj besparici, blagodati ove financijske injekcije osjećaju mnogi zaposlenici gradskih tvrtki.

U Banovini, čijih je trećina činovnika tijekom kolovoza bila "izvan pogona" – što na bolovanju, što na godišnjim odmorima – svim je djelatnicima isplaćen regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1200 kuna neto, što je sasvim solidan iznos za bezbrižno uživanje u godišnjem odmoru.

Nešto je bolja situacija u "Stano-upravi", gdje su djelatnici s manjim plaćama dobili veći regres, a oni s većim plaćama manji. Prosječan je iznos, kažu iz gradske tvrtke – 1300 kuna neto, a kolektivnih godišnjih nema.

Kakav je osjećaj otisnuti se na odmor "prisnaženi" za 2100 kuna bruto, znaju radnici "Prometa".

Kolektivnog godišnjeg odmora, kao što smo i pretpostavili, nije bilo u tvrtki javnog gradskog prijevoznika, kao ni u "Čistoći", čiji radnici najveći posao obavljaju ljeti.– Od ožujka do studenog nema godišnjih kod nas, možda koji dan po potrebi. Nama ljudi uglavnom koriste godišnje odmore u studenom i do sredine prosinca, dok ne počne Božićni sajam, ili od sredine siječnja do početka ožujka. Devet mjeseci smo u punom pogonu bez ikakvih godišnjih odmora – kazao nam je Miro Delić, direktor "Čistoće" čijim su radnicima, prema kolektivnom ugovoru, isplaćeni regresi u iznosu od 3000 kuna bruto.

Djelatnici "Parkova i nasadi" također nemaju pravo na kolektivne godišnje odmore, ali imaju pravo na financijski dodatak u iznosu od okruglih 1000 kuna uplaćenih na račun, dok je radnicima "Vodovoda i kanalizacije" isplaćeno 800 kuna na račun ili oko 1400 kuna bruto, a kolektivnih godišnjih odmora, kao što je i očekivano, nema.

Od običaja protiv kojeg bi se bunio malo koji radnik odustali su u gradskoj tvrtki "Splitska obala", u kojoj ove godine nema isplate regresa, niti kolektivnih godišnjih odmora.

Jednako je i u gradskoj tvrtki "Spalatum DMC", koja se bavi iznajmljivanjem reklamnih površina, organizacijom sajmova i koncerata. Ove godine svojim radnicima nisu osigurali kolektivni godišnji odmor, ali ni regres, a direktor Ante Šunjić kaže da nije u planu ni za iduće razdoblje.