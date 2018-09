Dok Zagreb oprašta svima dužnicima, 10 tisuća blokiranih Splićani još čeka odluku gradskih vlasti, no neslužbene informacije govore da Banovina neće biti široke ruke kao Bandić

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić objavio je prije neki dan kako će svojim sugrađanima otpisivati dugove prema gradskoj upravi, i to u iznosu do 10.000 kuna što bi trebalo uključivati glavnicu i ostale troškove. To je, naravno, spas za blokirane Zagrepčane koji će se na ovaj način riješiti barem dijela duga.

Što je, pak, s blokiranim Splićanima kojih je trenutačno, prema podacima Financijske agencije, 9.950, a njihov dug (glavnica plus kamata), iznosi nešto manje od 1,22 milijarde kuna, pokušali smo doznati u Banovini. U splitskoj gradskoj upravi još uvijek, međutim, nisu načisto u kojoj će mjeri, i hoće li uopće, otpisivati dugove svojim građanima unatoč činjenici da su već u "cajtnotu", odnosno da se moraju o tomu očitovati do 28. rujna (60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova op.a.).

Trenutačno se rade analize svih potraživanja koje Grad Split ima prema svojim građanima kako bi se utvrdilo koliko bi eventualni otpis utjecao na gradski proračun.

Neslužbeno doznajemo kako splitska gradska vlast neće biti široke ruke kao Milan Bandić koji dugove građanima otpisuje bez ikakvih kriterija. U Banovini bi, naime, dugove mogli opraštati samo Splićanima u nezavidnom socijalno-ekonomskom položaju jer smatraju kako ni prema urednim platišama nije pošteno otpisivati dugove svima, uključujući i velik broj onih koji su svoje račune mogli podmirivati, a nisu htjeli.

- Svjesni smo činjenice da je pitanje eventualnog otpisa duga građana prema Gradu Splitu osjetljiva tema te samim time pobuđuje zanimanje javnosti. Slijedom toga, Grad Split je pristupio analizi svih dostupnih podataka i parametara

temeljem kojih ćemo donijeti odluku. Po donošenju predmetne odluke pravovremeno ćemo izvijestiti javnost putem naše web stranice - odgovorio nam je prilično službeno Dragan Brtan, pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling, te dodao kako dugovanja građana prema Gradu Splitu trenutačno iznose 24 milijuna kuna. Jednaki toliki iznos potraživanja Grad je već otpisao 2015. godine, podsjeća naš sugovornik.

Koliko je od tih 24 milijuna kuna potraživanja teško naplativo, u smislu da se u provedbi ovrhe ništa ne događa tri godine (radi čega i Fina sama može obustaviti ovršni postupak), u splitskoj gradskoj upravi nam nisu znali reći. Ovrhama se posljednjih godina nitko nije ozbiljno bavio, pa je među njima sasvim sigurno i velik broj onih koje više uopće nisu provedive jer su ovršenici u međuvremenu umrli.

Brtana smo pitali i hoće li Grad uopće pokretati ovrhe koje je Fina prekinula, odnosno koliko im je to ekonomski opravdano budući da se za novi postupak mora platiti predujam; primjerice, za predmet u kojem glavnica iznosi 5.000 kuna, ovrhovoditelj plaća 200 kuna predujma, a ishod postupka mu je i dalje neizvjestan. Glavni čovjek za financije u Banovini ni na to pitanje nije htio odgovoriti dok se ne napravi analiza svih potraživanja.

U svakom slučaju, nepoznanica i pitanja je puno, no Grad Split će morati brzo izaći s odlukom pred zadužene građane. Hoće li im "s leđa" skinuti barem teret neplaćenih komunalija, računa za otkup stana i drugih nepodmirenih obveza prema gradskoj upravi, znat ćemo za najkasnije tri tjedna.