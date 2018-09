Splitska oporba o ilegalnim štekatima Kerumovih ljudi po gradu: Dok se pogoduje pojedincima, uredni zakupci ispadaju budale. Dosta nam je plemenske politike!

Poručujemo koaliciji HDZ-a i HGS-a da mogu koliko hoće, ali neće dokle hoće. Neka se zapitaju i promijene smjer, neka rade bolje i više na korist grada i građana i mi ćemo im čestitati i biti korisna oporba u vidu prijedloga i konkretnih rješenja - poručio je Čikotić

Nije trebalo čekati na reakcije oporbenih lokalnih političara nakon što smo u "Slobodnoj" otkrili kako Ivica Livaja, blizak suradnik Željka Keruma, u centru Splita već dulje vrijeme ima veliki ugostiteljski štekat koji je u potpunosti postavljen bez dozvole (a čijem uspješnom poslovanju je naruku išlo i pretvaranje ulice gdje je postavljen u pješačku zonu!).



Uz to, objavili smo i kako Saši Horvatu, gradskom vijećniku HGS-a i bratu Kerumove supruge Fani, cijelo ljeto nije produljen ugovor o najmu postojećeg štekata.

Pješačka zona u Radovanoj

– Vladajuća većina u Gradskom vijeću na tematskoj sjednici uvjeravala nas je kako u Splitu nema nikakvih komunalnih problema, a Petar Škorić nas je ismijavao. Dan nakon, ruska turistkinja stradala je pod kotačima dostavnog vozila, borovi i dalje padaju po Marjanu, pilaju se stabla na Žnjanu pod okriljem noći.



Vrhunac bahatosti je ilegalni štekat u Ulici Mile Gojsalića, kojim upravlja bliski prijatelj Željka Keruma, a koji je od Grada zatražio dozvolu tek nakon upita novinara.



Grad Split je na navedenoj lokaciji, na navodno traženje stanara, uveo pješačku zonu u dužini dvadesetak metara koja ne štiti pješake, nego štekat, kako preko njega ne bi slučajno prolazila vozila. Da je namjera bila štititi pješake, onda bi cijela Radovanova ulica bila pješačka zona, a ne samo dvadesetak metara.



Stanari su peticijom, koju su poslali i gradskim vijećnicima, dali do znanja kako oni nisu tražili pješačku zonu.



No, jasno je kako u gradu mnoge stvari ne funkcioniraju. Nije nas zapala prirodna katastrofa biblijskih razmjera, već politička, i to kroz nepotizam, klijentelizam i osobne interese vladajućih – nakon našeg članka reagirao je priopćenjem Jakov Prkić, gradski vijećnik Pametno, koji je istaknuo kako ga žalosti činjenica što ni gradski vijećnik Saša Horvat nema ugovor za štekat kafića "Ćakula", koji se nalazi na mjestu nekadašnje vjenčaonice.



– Očito je kako je koaliciji HDZ-HGS važniji klijentelizam, nepotizam i osobni interes od grada Splita. Sa zanimanjem ćemo pratiti tko će biti članovi komisije koji će dodijeliti javnu gradsku površinu na lokaciji Gojsalića ulice u zakup, premda ju je bahati vlasnik koristio bez dozvole dulje vremensko razdoblje.



Ovakvi primjeri bahatosti ne bi se smjeli nagrađivati daljnjim radom, naprotiv, nikad im se više javna površina ne bi smjela dati u zakup – smatra Prkić.



Za razliku od Ivice Livaje, čiji "Tapas & Wine Toć" u Gojsalićevoj nema uopće dozvolu za štekat koji je dodatno proširen ove sezone, na što su komunalni redari potpuno "zažmirili", gradski vijećnik Saša Horvat još prekjučer nam je, nakon što smo ga upitali za ovaj slučaj, kazao kako je na vrijeme zatražio produljenje ugovora za štekat "Ćakule", te kako će sve biti naplaćeno retroaktivno.



Jučer nam je, kao dodatak, poslao presliku zahtjeva koji je uputio gradskim službama mjesec dana prije isteka ugovora, no ni nakon tri puna mjeseca, čak ni on kao član vladajuće koalicije, još uvijek nije uspio dobiti potpisan ugovor koji je tek formalnost.



Horvatov krimen je zasigurno manji od Livajina, ali je neobično što su on i vladajući tijekom tematske sjednice zastupali stav kako je sve u najboljem redu i kako mediji preuveličavaju ovoljetno stanje na splitskim ulicama.

Čikotić: Dosta nam je plemenske politike

Čelnik splitskog Mosta Ante Čikotić naglasio je kako "apsolutno nema ništa protiv ljudi koji rade i žive od svoga rada u gradskoj jezgri, ali ima protiv loše uređenoga i netransparentnog sustava koji nema jasne kriterije, već pogoduje pojedincima, dok drugi ispadaju budale jer izvršavaju svoje obveze uredno".



– Odgovornost ima ime i prezime, zna se tko je odgovoran i tko ima sve alate na raspolaganju da sustav uredi. Svima je više dosta plemenske politike koja, kada dođe na vlast, sa svojim plemenom okupira institucije i zabije svoje zastave po gradu. Bilo da se radi o urbanizmu, građevinskom zemljištu, kioscima ili štekatima.



Ako nisu u stanju uspostaviti sustav i red, neka se maknu. Problem ne mogu riješiti oni koji su ga stvorili i oni kojima odgovara status quo. Dobronamjerno smo predložili konkretna rješenja koja je gradonačelnik nazvao promašenima iako su utemeljena na zakonu i preporukama UNESCO-a.



Poručujemo koaliciji HDZ-a i HGS-a da mogu koliko hoće, ali neće dokle hoće. Neka se zapitaju i promijene smjer, neka rade bolje i više na korist grada i građana i mi ćemo im čestitati i biti korisna oporba u vidu prijedloga i konkretnih rješenja – poručio je Čikotić.



Zatražili smo komentar i od HDZ-a i vijećnika koji ih podržavaju, ali nitko nije bio raspoložen za izjave.