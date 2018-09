'Split parking' će zarađivati i ispred legendarne dvorane: 'Imamo upite građana o uvođenju naplate na još nekim lokacijama'

Uskoro će se još jedno parkiralište estetski uljepšati naplatnim uređajem i rampama "Split parkinga". Radi se o površini danoj na korištenje Košarkaškom klubu Split, a njome će vrlo brzo upravljati gradska tvrtka "Split parking". Parkiralište ispred male dvorane na Gripama s prilazom iz Ulice slobode uskoro postaje druga parkirna zona. No, za same korisnike ne mijenja se puno toga jer je parkiranje vozila na toj površini i do sada bilo pod naplatom.

– Sukladno dogovoru s klubom i važećim odlukama Gradskog vijeća, "Split parking" će urediti i operativno upravljati parkiralištem. Parking se upravo uređuje sukladno dobivenoj prometnoj suglasnosti te je sukladno njoj određen položaj ulazno-izlaznih rampi, a naplata će se odvijati automatski korištenjem naplatne blagajne koja će biti smještena blizu izlaza s parkinga. Cijene parkinga po zonama su određene odlukom Gradskog vijeća, a kako se ovdje radi o izvanuličnom parkiralištu u drugoj zoni, cijena satne karte iznosi šest kuna – kazao je Marko Bartulić, direktor "Split parkinga", te najavio 50-ak uređenih mjesta za limene "ljubimce".

Iz KK Split su nam poručili kako će uskoro biti potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji putem kojeg će "klub iskoristiti resurse koji su im dani na upravljanje".

Nove rampe?

Ovo je samo jedno od parkirališta koje se prenamijenilo u zonu pod "upravom " gradske tvrtke, a moglo bi se uskoro pojaviti još površina, jer je "Split parking" pokrenuo javne tribine po kotarevima kako bi postigli uključivost građana u politiku prometa u mirovanju.

Odnosno, u slučaju da građani iskažu interes za uređenjem pojedinim površina te početkom naplate, kako bi se smanjio broj "divljih" i nepropisno parkiranih vozila, mogle bi se pojaviti i nove lokacije s rampama, ali za sada, kako su nam kazali iz gradske tvrtke, nove "zone" još uvijek nisu u planu.

– Nastavit ćemo s organizacijom takvih tribina u svim kotarevima, a prije svega u Spinutu, Varošu, Lučcu, Manušu, a onda Splitu 3, Mertojaku i ostalim kotarevima u kojima će građani pokazati interes. Imamo upite građana o uvođenju naplate parkirališta na pojedinim lokacijama. Smatramo da ćemo dobivenim rezultatima istraživanja koja radimo, povratnom informacijom građana na tribinama, ali i izgradnjom novih garažnih mjesta, moći predložiti najbolje rješenje za problem prometa u mirovanju – zaključio je Bartulić.