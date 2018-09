Agresivni kulturni aktivizam po centru Splita uzima sve više maha: grad jutros osvanuo išaran uvredljivim grafitima, a ogorčeni autori okomili su se na sasvim krivu osobu?

U centru Splita preko noći su osvanuli uvredljivi grafiti kojima je najčešća meta bio Goran Nikšić, višegodišnji voditelj Odsjeka za staru gradsku jezgru.



Zidovi su išarani "porukama" kojima se Nikšića proziva da novac od spomeničke rente nije investirao u bojenje tih zidova koje se vandaliziralo grafitima, već da ga je "iskoristio za sebe".



Crtači su se obrušili i na Izraelca Gioru Solara u čijem je angažiranju za izradu plana upravljanja povijesnom jezgrom sudjelovao i spomenuti voditelj gradskog odsjeka. Autoru plana je iz gradske blagajne bilo plaćeno milijun kuna, ali poslije su gradski vijećnici odbacili izrađeni dokument.



Autori poruka su za poteštata Andru Krstulovića Oparu napisali da "nikad neće biti Jakša Miličić", što bi, valjda, trebalo značiti da neće biti upamćen kao gradonačelnik koji je pokrenuo Split značajnim razvojnim projektima.



Nikšića se prozivalo uvredljivim sadržajima na nekoliko grafita, što je neobičan "cilj" budući da je voditelj Odsjeka za staru gradsku jezgru manje prisutan u javnosti zadnjih godina. Dapače, stječe se dojam kako pri donošenju odluka za zahvate po jezgri odnedavno važniju ulogu imaju komunalne službe i konzervatori.





Spomenuti voditelj Odsjeka nije imao previše komentara:



- Nemam saznanja zašto me se proziva.



U zadnje vrijeme razvija se agresivni kulturni aktivizam po centru Splita, ali ne može se znati jesu li u pitanju isti počinitelji.



Jer dok je “crna mjenjačnica” (bojenje u crno bespravno vandaliziranog zida na Marmontovoj, probijenog radi otvora za mjenjačnicu, i obližnjeg jumbo plakata, op.a.) izgledala kao uspjela i britka satira na pohlepu i sumrak vrijednosti koji su zavladali u jezgri, dotle je atak uljanom bojom na podnožje katedrale i nerazumljiva slika koja je izvedena - čisti vandalizam.



U udruzi "Get" čude se što su se grafiteri okomili na Nikšića.



- S njim i Odsjekom kojem je na čelu imamo korektan odnos. Nikšićeva funkcija je izgubila na važnosti kad je na vlast došao Ivo Baldasar koji ga je premjestio u Banovinu iz kancelarija u jezgri.



Vratio se s dolaskom novoga gradonačelnika. Prvih pola godine kad je došao Andro Krstulović Opara činilo se da mu je važnost vraćena, no uskoro se vidjelo da nedostaje političke volje za to, tako da se on povukao - tvrdi Marin Krpetić, predsjednik udruge koja okuplja stanare gradske jezgre.