Stanovnike Varoša probudili glasni uzdasi, kada su provirili kroz prozor imali su što vidjeti: dvoje turista prepustilo se nesputanom seksu nasred ulice, dok je skupina mladića skrivena iza zida snimala njihovu 'akciju'...

Da nam turističko ludilo već pomalo izmiče kontroli jasno je već nekoliko sezona, a u to su se više puta uvjerili stanari splitskog Varoša, oni rijetki koji svoje domove nisu pretvorili u apartmane pa su upoznali sve čari suživota s razuzdanim turistima koji stižu u naš grad željni dobre zabave i apsolutne slobode.



Pijani gosti koji u sitne noćne sate viču po ulici i zvone susjedima na parlafone tek su dio njihove ljetne svakodnevnice, no situacija kojoj je svjedočio naš čitatelj iznenadila bi i one najtolerantnije.



Kako nam javlja jedan šokirani Splićanin, sinoć negdje iza ponoći, baš kada je susjedstvo pomalo utihnulo, probudili su ih neobični zvukovi pod njihovim prozorom.





S ulice su se začuli glasni uzdasi ženske osobe, a kada je provirio kroz prozor imao je što vidjeti - dvoje mladih prepustilo se do kraja strastima u Ulici Miljenka Smoje, na samom križanju sa Senjskom. Prvo su krenuli 's nogu', prislonjeni uza zid kuće u Varošu, a nakon toga nastavili na podu, baš kao da su u postelji apartmana...



Da situacija bude još bizarnija, samo nekoliko metara dalje od njih, skriveni iza nekakvog zida, druga skupina turista snimala je njihovu 'akciju'.



Kako svjedoči naš čitatelj, po govoru se moglo čuti da je riječ o britanskim gostima, a svih zajedno nakraju su potjerali susjedi.



'Kad se već piše o tome da se domaćima smanjuje tolerancija prema strancima red je i pokazati zašto', poručuje čitatelj koji nam je ustupio fotografije 'akcije' u Varošu, a kojem je nakon svega još preostalo objasniti svom malom djetetu 'zašto teta na ulici viče i je li joj došlo zlo'.