Nizozemci došli na ljetovanje u Split, pa odlučili osnovati informatičku tvrtku: Zaposlenima je plaćeno garažno mjesto, zajedno doručkujemo i družimo se, a mjerimo i 'indeks sreće'

Njihov ured je na trećem katu splitskog poslovnog tornja "West Gate".



Pogled im seže na sve strane, a poslovi dosežu još dalje od Splita. Oni su zaposlenici nizozemske tvrtke za informatičku djelatnost "Typeqast" sa sjedištem u Amsterdamu i u Splitu. Ima ih trenutno 45, otvorili su i ured u Zagrebu, a u planu su i nova zapošljavanja i širenje posla.



Marko Barić vodi posao ove tvrtke u Hrvatskoj, on je CEO u "Typeqast" Croatia. U društvu s HR menadžericom Monikom Souček vodi nas kroz ured, prilagođen potrebama mladih ljudi iz IT branše. Većina zaposlenika je u splitskom uredu, a njih nekoliko je u Zagrebu. "Typeqast" je osnovalo nekoliko nizozemskih poduzetnika kojima su Split i jadranska obala bliski.

- Kad su bili prošle godine na ljetovanju, nekolicina investitora iz Nizozemske zaključila je da bi bilo najbolje da osnuju svoju IT tvrtku umjesto što koriste usluge od drugih. Osnivači "Typeqasta" vole Split, imamo direktne aviolinije između Splita i Amsterdama, počeli su kontaktirati ljude po Splitu i tako su došli do mene. Sve smo posložili i posao je krenuo, firma je osnovana lani u listopadu. Prvog dana bilo nas je 9, sada 45, i mislim da smo najbrže rastuća IT firma u Splitu, možda i šire. Mi se u Hrvatskoj bavimo razvojem IT rješenja, a u Nizozemskoj se bave poslovnom stranom ove naše priče – kazuje Marko Barić.



- Baviti se IT-om dobra je odluka – ističe Marko. On je završio Fakultet elektrotehnike, brodogradnje i strojarstva (FESB) u Splitu. S obitelji je živio i radio nekoliko godina u Londonu jer u Splitu nije mogao pronaći dobar posao i baviti se onim što ga najviše zanimalo.



Sad se to promijenilo, u odnosu na nekoliko godina ranije IT scena u Splitu je stasala, puno toga se pokrenulo, razvile su se IT firme, dolaze ljudi sa svih strana koji ovdje nalaze posao i u uživaju u bavljenju IT-om.



- Sad je skroz druga priča, ne bih otišao da je tako bilo u vrijeme kad sam išao u London. Otvorile su se nove firme, stvorila su se nova radna mjesta – kazuje Marko Barić. Većina zaposlenika "Typeqasta" je sa splitskog područja, znatan broj ih živi u Solinu, a s njima u Splitu radi i jedan Indijac, koji je radio u Los Angelesu te s nekoliko kolega došao u Split i ostao.



U zagrebačkom uredu ove tvrtke trenutno je otvoren natječaj za još 14 ljudi. Sveukupno do kraja 2018. planiraju doći do broja od 60 zaposlenih, a iduće godine na popisu zaposlenih planiraju i više od stotinu ljudi. Svi su zaposleni na neodređeno vrijeme, imaju i nekoliko studenata angažiranih kroz student-servis koji se uče poslu.

Zanimljivo je i da se sličice svih zaposlenika nalaze na jednom mjestu u dijelu ureda namijenjenom za malo opuštanja uz šah, drvene bojice i crtanje, grickalice i slično. Zaposlenicima plaćaju i garažno mjesto, utorkom imaju zajedno doručak, srijedom im je voćni dan, petkom u 15 sati druže se i, kako kaže Marko Barić, uz osmijeh nazdravljaju uspješno odrađenom tjednu.



- Svaka dva tjedna svaki zaposlenik ima sastanak s nadređenim da u razgovoru kaže što mu smeta, a jednom mjesečno prođemo svi zajedno kroz sve projekte – priča nam. Prosječna dob zaposlenih je 29 godina, žena je svega 30 posto, ali takva je situacija na tržištu rada, u ovoj struci malo ih je.



Naš sugovornik ističe da pokušavaju ljudima omogućiti da budu sretni, a da bi vidjeli koliko su sretni imaju i indeks sreće, koji se mjeri tako da ljudi ubacuju loptice različite boje u određene koševe i time pokazuju koliko su zadovoljni i sretni.



Naravno, još puno toga je na državi. I ova branša je porezno opterećena, i puno toga treba pojednostavniti u poslovanju. Primjerice, knjigovodstvo je u Nizozemskoj znatno jednostavnije, Nizozemci su morali naučiti da kod nas nije tako jednostavno, da za svaki račun treba pečat i potpis, itd...



- Država bi trebala reći gdje sebe vidi za 10 godina i tome sve prilagoditi – zaključuje naš sugovornik.