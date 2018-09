'Karetaš' slomio prolaznicu u centru Splita, njegovi kolege tvrde: Dogodi se. Da nema nas, ne bi bilo ni turizma niti bi se išta izgradilo

Život više nije siguran u gradskoj jezgri. Kad bi mogla, nešto bi vam o tome rekla turistkinja iz Rusije koju je u subotu (jučer) oko podne Ispod ure jako udario dostavni "karet".

Dok je na Peristilu Dioklecijan davao palac dolje gostima, nezadovoljan kako ga pozdravljaju, palac sudbine okrenuo se naopako za nesretnu gošću koju je nekoliko desetaka metara zapadnije "pokupilo" dostavno vozilo na električni pogon. Zatekli smo je kako leži na boku, u jednom trenutku izgledalo je da je ostala bez svijesti.

Kasnije joj je glas bio vrlo slabašan, bolničar iz Hitne pomoći bio je gotovo licem uz nju dok joj je nešto objašnjavao na engleskom. Nije se pomicala, nego su je na nosilima prenijeli do medicinskog vozila na vrhu Bosanske ulice i s ozljedama ruke i kuka prevezli je na Firule.

U blizini smo čuli mladića koji je djelovao potresen kako nekome na veliki mobitel koji je držao u ruci detaljno prenosi što se dogodilo, te objašnjava kako je strankinju udario karet i da će ubrzo doći policija.

Oprostite, mi smo iz "Slobodne", kažete da je gospođu udario karet, vi ste to vidjeli?

– Ja sam udario ženu.

Kako se to dogodilo?

– Tamo je stajala vaga, ona je pričala s nekom gospođom, odjednom je izašla samo malo nazad. Nisam nešto brzo ni vozio, mic po mic sam išao – kazao nam je mladić svoju kratku priču.

– Di si je udrija, naprid ili nazad? – zainteresirao se jedan od dvojice njegovih kolega koji su nas čuli kako razgovaramo.

– Stajala je okrenuta leđima, samo se dala nazad. Ja sam je udario u rame i bacio je dolje. I valjda kako sam je bacio, kolo joj je uhvatilo nogu – objasnio je vozač.

Pa, udarili ste je malo jače kad je tako ispalo?

– Nije, ne može on vozit brzo kad je pun grad. Karet je težak. Nema tu brzine niti oni mogu vozit brzo. Vama možda klapanje po ovin neravnin pločama dočarava da to ide brzo, ali nije, to je više zvuk i dojam nego šta je to brzina – takva "tumačenja" na naše opaske kako se ljudi žale na brzu vožnju kareta, kojih je sve više u jezgri, dobili smo od sve trojice vozača, koji složno misle da dostavljači ni za što nisu krivi.

– Ima više turista, više posla. Bez kareta u ovon Splitu ne bi bilo ničega. Jel vi meni virujete? Ne bi bilo turizma da nije kareta. Ne bi se izgradilo, ma puno je reć, 50 posto ovoga što se izgradilo – bio je uporan jedan od "karetaša".

Možda bi trebalo ograničiti opskrbu na jutarnje sate?

– Kako vi morete posao koji uz sve htijenje traje osan uri zbit u dvi ure? Nikako. More se desit svakome – ova zadnja rečenica odnosila se na nemili događaj koji se zbio u najvećoj špici, kad Dioklecijan pozdravlja turiste.

Malo dalje, na Pjaci kod zatvorene knjižare "Morpurgo", vidjeli smo dva kareta. Jedan, u kojem su se vozila dvojica plavokosih mladića, zastao je da čuje novosti od momka koji je istovarivao robu u obližnju butigu.

– Znaš šta se dogodilo? "Stari" je srušio ženu – rekao je momak koji je iskrcavao robu.

– Ha, još će nas sve zabraniti – rekao je više u šali jedan od plavokosih, pozdravio se te su nastavili put kroz Bosansku ulicu između turista koji su se micali, kao da su znali kako opasno može biti ovo vozilo ako mu se ne skloniš s puta.

Unatoč obećanjima komunalaca da će biti drugačije, ekipa s karetima ne osjeća da je krivnja na njima. Slušajući ih, ispada da sve ovisi o njima, čak i ovakav turizam.

Po takvoj logici, Dioklecijanovu palaču bi kao pješačku zonu trebalo ukinuti i postaviti znakove upozorenja za pješake kako da se kreću. Možda i zabraniti njihovo kretanje nekim ulicama ili im onemogućiti da u određene sate tuda prolaze. A možda je najlakše, kao u stripovima o Taličnom Tomu, jednostavno staviti znak: "Stranče, zakon te ovdje ne štiti!"