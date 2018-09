Novi ljudi, novi projekt: objedinjeni hitni prijam na Firulama mijenja lokaciju, otvorit će se najranije 2023. godine?

Bude li sve teklo po planu i ne bude li puno žalbi na rezultate javnih natječaja koji će biti raspisani u sljedeće vrijeme, u Splitu bi se najranije 2023. godine mogao otvoriti moderni objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP).



Planirani OHBP, na kojemu su od početka svojeg ravnateljskog mandata u KBC-u predano radili prof. dr. Ivo Jurić, nedavno preminuli bolnički čelnik, i njegov zamjenik prof. dr. Julije Meštrović, aktualni v.d. ravnatelja, nastavit će upravo potonji u suradnji sa svojim pomoćnikom dr. Antonom Marovićem. Ključni uvjet za nastavak projekta bit će izbor prof. dr. Meštrovića za "stalnog" šefa Firula i Križina na predstojećem javnom natječaju.



U taj veliki posao, jedan od važnijih za najveću dalmatinsku bolnicu, "zagrizao" je bio i dr. Kolja Poljak, tadašnji ravnatelj KBC-a u čijem je mandatu čak i odabrano idejno rješenje OHBP-a, koji se prema planu tog bolničkog vodstva trebao graditi na mjestu plućnog odjela. Spominjalo se da su za taj projekt i osigurana sredstva iz EU-ovih fondova, oko 20 milijuna eura, pa nas je zanimala sudbina OHBP-a i zašto nije nastavljen rad iz mandata dr. Poljaka.



Umjesto toga, započet je novi projekt po kojemu će OHBP biti u "rupi" između ambulante za nuklearnu medicinu, te će se protezati na istok sve do zgrade plućnog odjela i zauzimat će bruto površinu od oko 5600 četvornih metara.



– Kad je novo KBC-ovo ravnateljstvo s prof. dr. Jurićem na čelu preuzelo upravljanje bolnicom, moram reći da nigdje, ni jednoj arhivi nismo našli nikakav dokument koji bi nam pokazao da su neka novčana sredstva za OHBP osigurana iz europskih pristupnih fondova. Takav dokument ne postoji ni u Ministarstvu zdravstva.



Što se tiče naše nove ideje da takav prijam bude na drugoj lokaciji, a ne na mjestu sadašnje zgrade plućnog odjela, i ta naša odluka ima logično objašnjenje. Kad bismo gradili OHBP na mjestu plućnog, tada bismo prvenstveno imali znatno skuplji projekt. Najprije bi trebalo iseliti sve pacijente, medicinsko osoblje i opremu s plućnog i dijela Klinike za psihijatriju, što bi zasigurno koštalo, jer bismo za smještaj tih ljudi morali osposobiti neki drugi prostor unutar bolnice. Zatim bismo morali srušiti postojeću zgradu plućnog, što bi također koštalo, pa bismo tek tada mogli početi graditi zgradu OHBP-a – tvrdi prof. dr. Meštrović.



Aktualni v.d. ravnatelja ističe kako je za ostvarenje projekta potreban ogroman novac koji nije bio osiguran, te da su se zbog toga odlučili na druga rješenja.



– Prof. dr. Jurić uspio je pregovorima ishoditi da nam Grad, koji je bio vlasnik velike većine zemljišta na kojem se nalazi bolnički kompleks na Firulama, ustupi svoje parcele i da KBC postane njihov vlasnik. Tada su se otvorile mogućnosti da OHBP bude izgrađen na nekom, po našem mišljenju, boljem mjestu.



Taj prostor smo našli i planiramo u sklopu tog projekta napraviti najbolji mogući pristup, koji će s pratećim prometnicama i parkiralištem biti adekvatan za jedan tako važan objekt kao što je OHBP. Sve što radimo, radimo uz pomoć radne skupine Ministarstva zdravstva i uz pomoć važećih propisa. Izborili smo se i usuglasili da Split ne dobije minimalne, nego optimalne uvjete, a to je upravo ono što nam je trebalo – ističe prof. dr. Meštrović.



Bolničko Ravnateljstvo, kako naglašavaju naši sugovornici, sada radi na funkcionalnom rješenju, odnosno na tome da svi sadržaji budućeg OHBP-a budu najbolje uklopljeni i povezani s postojećim bolničkim sadržajima i djelatnostima:



– Tako će bivši prostori Ginekologije, smješteni na prvom katu Firula, do početka iduće godine postati Traumatologija i bit će izravno povezani s OHBP-om. I to je jedan od razloga zbog kojih smo odlučili hitni prijam graditi bliže bolnici, jer je potrebno da jedan takav objekt u kojem će se nalaziti i Hitna pomoć bude blizu postojeće zgrade.



Zanimalo nas je što je s novcem za OHBP, je li sada osiguran potreban iznos?



– Imamo osiguranih 31 milijun kuna, što je nedostatno, jer će za OHBP biti potrebno oko 80 milijuna kuna, pa i više. No, od Vlade, resornog ministarstva i Županije, koja se također uključila u projekt, dobili smo uvjerenja da će novac biti osiguran. Do kraja ove godine imat ćemo funkcionalno rješenje i nadam se da ćemo do kraja 2018. pristupiti natječaju za izradu projekta, a nakon toga će se raditi glavni projekt. U idealnim uvjetima, početak radova bio bi 2020. godine, a završetak projekta s opremanjem 2023. – zaključuje v.d. ravnatelja KBC-a.

'U dvije godine očekujemo brojne specijaliste'

Puno je povika u javnosti da u KBC-u nedostaje liječnika, pogotovo anesteziologa i radiologa, čega je svjestan i prvi čovjek bolnice:



– Mi raspisujemo tri do četiri puta više natječaja za specijalizacije nego što je to itko ikada radio u Splitu. U sljedeće dvije godine očekujemo da broj specijalista u KBC-u zadovolji sve naše potrebe. Razumijemo teškoće s manjkom kadra, radimo sve da se to stanje popravi i da bolnica funkcionira najbolje moguće.