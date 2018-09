U državi i gradu ratuju, a u kvartu se vole: Most vlada Plokitama zajedno s HDZ-om

Nakon konstituiranja vijeća većine gradskih kotareva i mjesnih odbora osim Žnjana, na kojem će se morati ponoviti izbori, uočava se zanimljiva situacija.

Kako bi uspostavile vlast, u pojedinim su se kvartovima udružile stranke čije je koaliranje, kako trenutačno stvari stoje, nezamislivo na nacionalnoj, pa čak i na gradskoj razini. Na Plokitama su tako podjelu mandata dogovorili Most i HDZ, zakleti neprijatelji kad je u pitanju državna politika, a ista će ekipa četiri godine upravljati i Slatinama.

Kako se to dogodilo i imaju li blagoslov središnjice, pitamo mostovca Antu Čikotića, gradskog vijećnika čiji će brat, inače, biti predsjednik kotara Plokite tijekom prve dvije godine mandata.

- Istina je da smo se udružili s HDZ-om na Plokitama, dok nam je u Slatinama njihov vijećnik dao podršku za konstituiranje vlasti. Na kotarskoj razini nema političkih ideologija, tu su važne samo konkretne stvari, odnosno projekti. Upravo kako bismo izgurali nama dva vrlo važna projekta - renoviranje Vinkovačke ulice i parkiralište u Iločkoj, dogovorili smo suradnju s HDZ-ovcima, između ostalog i zato što su nam obećali u tu svrhu lobirati i u Gradu, kod svojih stranačkih kolega.

Osim toga, nismo bili za to da se na Plokitama ponavljaju izbori jer se u ovom kotaru ništa nije radilo zadnjih 20 godina. Dušebrižnicima na znanje, na Kmanu smo koalirali s SDP-om jer nam je glavni cilj uvijek interes građana - kaže Ante Čikotić i dodaje da Most i dalje ostaje žestoka oporba HDZ-u na gradskoj i nacionalnoj razini.

Završeni kvartovski izbori "izrodili" su još jednu zanimljivu koaliciju; onu SDP-a i stranke Pametno. Ove dvije stranke koalirale su u kotaru Lučac-Manuš, te na Mertojaku i Lovretu, gdje su u dogovor o podjeli predsjedničkog mandata uključeni i nezavisni vijećnici.

U kotaru Grad su socijaldemokrati, također, glasovali za kandidate koalicije nezavisne liste i Pametnog. Otkud takva suradnja, pitali smo Marijanu Puljak, čelnicu stranke Pametno, iz koje su stalno isticali kako su za njih HDZ i SDP jedno te isto.

- Kotarski izbori su za nas, prije svega, komunalni izbori, i tu nema mjesta nekoj visokoj politici. Na raspolaganju imate 100 tisuća kuna koje, praktički, potrošite za sadnju stabala... S SDP-om smo uspjeli postići suradnju u pojedinim kotarevima, no s HDZ-om definitivno više nikad ne bismo koalirali jer nisu vjerodostojni - ističe Puljak, podsjećajući na situaciju nakon prošlih kotarskih izbora kad im HDZ nije, nakon dvije godine, prepustio čelno mjesto na Žnjanu, premda je tako bilo dogovoreno na početku.

S druge strane, Goran Kotur, prvi čovjek splitskih SDP-ovaca, vjeruje da će suradnja s vijećnicima nezavisnih lista i sa strankom Pametno biti uspješna.

- Bez obzira na određene nesuglasice na nacionalnoj razini koje vidim kao dio pretkampanje za europske i predsjedničke izbore, siguran sam da smo i jedni i drugi dovoljno politički zreli da znamo da samo zajedno možemo formirati kvalitetnu vlast koja bi ispravila sve ono loše što je napravio HDZ - govori Kotur, napominjući da je SDP druga stranka po broju mandata, ali i po broju predsjednika gradskih kotareva (šest).

Za socijaldemokrate pod Marjanom je to značajan uspjeh, jer su na lanjskim lokalnim izborima, nakon dvaju raspuštanja gradske organizacije i neslavnog poteštatskog mandata Ive Baldasara, zauzeli tek peto mjesto. SDP je, naime, samostalno pobijedio na Blatinama, Gripama i Trsteniku, dok je u koalicijama uspio izboriti vlast i na Lučcu-Manušu, Mertojaku i Lovretu.

U većini lokalnih razina, 24 od 34 kotara i mjesna odbora, vlast je formirao HDZ i odnio uvjerljivu pobjedu. Nezavisne liste su dobile vlast u pet kvartova i mjesta, od toga na Bačvicama, Pujankama i u Srinjinama samostalno, a u Gradu i na Kmanu u koalicijama. Podsjetimo i da Kerumov HGS, koji je dio gradske i županijske vlasti, nije sudjelovao na kotarskim izborima.



NOVI IZBORI

HDZ ne da Žnjan pravašima

Ni drugi pokušaj formiranja kvartovske vlasti na Žnjanu, koji je bio zakazan za 3. kolovoza, nije uspio, pa će se u tom kotaru morati ponoviti izbori. Na Žnjanu je, podsjetimo, HDZ osvojio tri vijećnička mandata, stranka Pametno je dobila dva, a HSP i Most po jedan glas. Za taj je gradski kvart bila najavljena koalicija HDZ-a i HSP-a, ali kotarska se vlada nije uspjela formirati jer je mjesto lokalnog šefa tražio - HSP.