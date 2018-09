Slobodna u posjedu spektakularnog projekta koji bi potpuno promijenio prsten oko Poljuda: stadion bi postao centar života, je li s Ivanom Kosom 'odletio' i ambiciozni plan?

Nevjerojatno drugo mjesto naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio je okidač za ponovnu najavu izgradnje nacionalnog stadiona.

Priliku je iskoristio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i poručio da neće puno čekati odluke vladajućih i službeno najavio projekt stadiona "Plavi vulkan", koji se već seli s jedne lokacije na drugu. Grad Zagreb pokrio bi 70 posto troškova investicije, u koju bi bilo uključeno i 30 posto troškova zemljišta, objekt bi primao do 40.000 gledatelja, a gradnja bi koštala između 100 i 120 milijuna eura.

Dok se raspravlja o iznimno visokim iznosima za realizaciju tog ulaganja, "Slobodna Dalmacija" je u posjedu Studije revitalizacije sportskog kompleksa Poljud, koju je naručio Ivan Kos, tadašnji predsjednik HNK "Hajduk", a koja je u ožujku predstavljena gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, Konzervatorskom odjelu i Joeu Bašiću, organizatoru festivala "Ultra Europe", zbog kojeg će, još barem iduće četiri godine, stadion posjetiti stotine tisuća gostiju iz svih dijelova svijeta.

Projekt je vrijedan 13 milijuna eura, čak 10 puta manje od predviđenog iznosa za izgradnju "Plavog vulkana", u potpunosti bi promijenio vizuru "poljudske ljepotice" i još više je, prema predviđanjima autora iz arhitektonskog tima "GEplus arhitekti", približio navijačima, građanima i turistima. Ta ekipa već je surađivala sa splitskim klubom na projektiranju infrastrukture za dva pomoćna terena te za mali stadion, planiran pokraj pomoćnih igrališta, a trenutačno je u fazi ishođenja građevinske dozvole. No, uz to, naglašavaju projekt revitalizacije, kroz koji se, među ostalim, uređuje "gola" betonska površina oko stadiona.

Ponuđenim rješenjem splitsko-zagrebačkog tima koji čine Gorana Giljanović i Eugen Popović predstavljena je "kvalitetnija integracija cjelokupnog sportskog kompleksa u tkivo grada, kao i koncept daljnjeg razvoja stadiona s ciljem ostvarenja samoodrživosti kroz multifunkcionalnost". Jedan od glavnih ciljeva "revitalizacije" je urediti prostor namijenjen građanima, kako bi se jednog dana ljudi mogli okupljati i provoditi svoje slobodno vrijeme neposredno uz jedan od omiljenih simbola grada.

– Jasno je da krov treba mijenjati i tu se nema što projektirati, ali je bivši predsjednik Kos od nas tražio da napravimo stadion samoodrživim i profitabilnim, da nije samo gomila betona koja se jednom u dva tjedna napuni navijačima. Da 15 ili 20 tisuća gledatelja imaju sadržaje adekvatne suvremenim stadionima, mjesto gdje mogu potrošiti novac te da domaći i strani gosti imaju nešto za vidjeti osim samog objekta. Naš zadatak nije bio razviti megalomanski projekt, nego nešto isplativo što se može realizirati, ali gledano iz aspekta sredine u kojoj živimo – pojašnjava Giljanović, Splićanka sa zagrebačkom adresom, na što se nadovezao njezin kolega:

– Ključna slika je ona stadiona danas, izvan vremena utakmice, kada nema nigdje nikoga. Naš zadatak je to eliminirati. Poljud ne treba sagledavati kao stadion, nego kao kompleks koji je dio grada.

Studija se bavi i infrastrukturnim poboljšanjima iz aspekta sigurnosti i organizacije nogometnih utakmica. Tako se predviđa izvedba sigurnosnog ograđenog prstena oko stadiona i nova organizacija ulaza i brojača ulaznica, a površina gdje je sada fan-zona trebala bi se u potpunosti zatvoriti za navijače i posjetitelje te postati zona za službene osobe, dok se na istočnoj strani "rađa" novi svijet predviđen za gledatelje.

– U predviđenoj rekonstrukciji prstena unijeli bismo razne sadržaje, od dječjeg igrališta, tematskog parka, boćališta, vodene atrakcije, stijene za penjanje, jer već u prostorima unutar stadiona postoji penjački klub koji su u "Hajduku" planirali zadržati, tako bi stijenu mogli postaviti vani da se i posjetitelji ili turisti, ako žele, mogu okušati u penjanju. Sve smo to simbolično povezali s trim-stazom jer znamo da se tu ljudi inače rekreiraju – kaže Giljanović.



Ono što je možda najveća i najvažnija promjena, "otvaranje" je poslovnih prostora ispod istočne tribine koji su od početka zamišljeni kao komercijalni sadržaji, ali su potpuno skriveni, zbog čega se vjerojatno nisu koristili koliko je u početku bilo predviđeno.

– Odlučili smo se na razbijanje nasipa i otvaranje prolaza, tako da posjetitelji oko stadiona vide poslovne prostore, izloge i njihova svjetla, a ne da se prolazi kroz tunel do poslovnih prostora. Prsten koji je trenutačno na nasipu ostaje gdje je i sada, ali ga pretvaramo u pješački most, jer će se zemlja ispod njega izvući i postat će prolaz za posjetitelje do poslovnih prostora – pojašnjava Popović, prelazeći prstom preko nacrta, naglašavajući ključnu stavku projekta.

– Tu bismo izgradili stakleni objekt u koji bismo s unutrašnje strane prema stadionu smjestili suvremeni fan shop, a na drugoj strani otvorenu pozornicu usmjerenu prema amfiteatru, inače sada velikim stubama na prilazu istočnoj strani stadiona. Na trgu između multifunkcionalne pozornice i amfiteatra, na mjestu sadašnjega "galeba", koji bismo postavili na drugu lokaciju na trgu, smjestile bi se vodene atrakcije kako bi se poboljšala mikroklima i kako bi se posjetitelji tijekom vrućeg ljetnjeg dana mogli osvježiti i uopće boraviti uz sam stadion. Cilj je bio stvoriti mjesto za okupljanje, za koncerte, kino-večeri, gledanje gostovanja Hajduka preko platna na pozornici, a posjetitelji bi se nalazili na vanjskim tribinama i oko njih – nastavlja arhitekt.

Sadašnji tunel koji bi se razbijanjem nasipa trebao otvoriti postao bi navijačka ulica s proširenim lokalima, gdje bi se smjestili barovi, fan shop, muzej sporta ili "Hajduka" te slični sadržaji. Oko stadiona je predviđen i sigurnosni prsten te garaža s 500 parkirališnih mjesta smještena ispod pomoćnog terena koji bi se podigao na razinu šetnice.

Mladi arhitektonski tim otkriva kako su, istražujući za potrebe projekta, doznali prvotnu ideju u razvojnoj fazi Splita, da se zelenim pojasom odvoji industrija od grada, međutim predviđeno zelenilo u jednom trenutku je postalo stambena zona, a jedino što je od njega ostalo je Turska kula, koju je arhitektonski tim odlučio u budućnosti povezati s Marjanom.

Zato je u ovoj fazi projekta glavni fokus bio na pretvaranju prstena oko stadiona u parkovnu površinu, koja će se jednoga dana nastaviti na planirani zeleni pojas. Tako bi se šetnjom, trčeći ili vozeći bicikl, od Parka mladeži, preko Poljuda, koji bi postao rekreacijska i društvena zona, moglo doći do Marjana.

Sve su to ključne stavke projekta, popraćene s još puno detalja, koje bi splitsku "školjku", jedno od eminentnijih arhitektonskih ostvarenja druge polovine 20. stoljeća na području Hrvatske i zaštićeno kulturno dobro, u danima kada nema događanja, oživile i približile sugrađanima, što danas nije slučaj.

– Zbog manjka investicija, ali i adekvatnog planiranja prijašnjih godina, Poljud iz dana u dan sve više propada i time se udaljava od organizacije velikih sportskih događanja, a uskoro bi to moglo biti moguće s novim terenima i pronalaskom sredstava za projekt revitalizacije. Realizacijom ovakvog projekta kroz jednu ili više faza, bitno bi se približio suvremenim standardima sportskih građevina. Bez plana se ne mogu ni tražiti investitori, ali je iz priloženog očito da plan postoji – ističu naši sugovornici.

Kada bi se od strane Grada, "Hajduka" i/ili Hrvatskog nogometnog saveza pronašao 10 puta manji iznos od predviđenih sredstava za gradnju nacionalnog stadiona, Poljud bi već za jednu sezonu bio spreman ugostiti reprezentaciju u potpuno novom ruhu.



Bolja scena za partijanere

Arhitektonski tim ističe kako bi se projektom ostvarili puno bolji uvjeti i za organizaciju fesitvala "Ultra Europe", kao i za sve prateće scenske efekte. Poznato je da danas organizatori sve "donose" sa sobom i razvlače svu potrebnu infrastrukturu oko cijelog stadiona, a ovako bi im se osigurali poslovni prostori u koje bi se većina dodatnih sadržaja mogla smjestiti.