Vozač kareta koji je ozlijedio ženu u centru Splita: Udario sam je u rame i bacio dolje, a kolo joj je uhvatilo nogu...

Život više nije siguran u gradskoj jezgri. Kad bi mogla, nešto bi vam o tome rekla turistkinja iz Rusije koju je u subotu oko podne Ispod ure jako udario dostavni "karet".



Dok je Dioklecijan davao palac dolje gostima, nezadovoljan kako ga pozdravljaju na Peristilu, palac sudbine okrenuo se naopako za nesretnu gošću koju je nekoliko desetaka metara zapadnije "pokupilo" dostavno vozilo na električni pogon. Zatekli smo je kako leži na boku, u jednom trenutku izgledalo je da je ostala bez svijesti.

Nesreća u centru Splita: karet oborio prolaznicu, teško ozlijeđena žena završila na Hitnoj

Kasnije joj je glas bio vrlo slabašan, bolničar iz Hitne pomoći je bio skoro licem uz nju kad joj je na engleskom nešto objašnjavao. Nije se pomicala, već su je u nosilima prenijeli do medicinskog vozila na vrhu Bosanske ulice i s ozljedama ruke i kuka prevezli na Firule.



U blizini smo čuli mladića koji je djelovao potresen kako nekome na veliki mobitel koji je držao u šaci detaljno prenosi što se dogodilo i objašnjava kako je strankinju uradio karet i da će ubrzo doći policija. Oprostite, mi smo iz "Slobodne", kažete da je gospođu udario karet, vi ste to vidjeli?



- Ja sam ženu udario.



Kako se to dogodilo?



- Tamo je stajala vaga, ona je pričala s nekom gospođom, odjednom se izašla samo malo nazad. Nisam nešto brzo ni vozio, mic po mic sam išao - kazao nam je svoju kratku priču mladić.



- Di si je udrija, naprid ili nazad - zainteresirao se jedan od dvojice njegovih kolega koji su nas čuli kako razgovaramo.



- Stajala je okrenuta leđima, samo se dala nazad. Ja sam je udario u rame i bacio je dolje. I valjda kako sam je bacio, kolo joj je uhvatilo nogu - objasnio je vozač.



Pa, malo jače ste je udarili kad je tako ispalo?



- Nije, ne može on vozit brzo kad je pun grad. Težak je karet. Nema tu brzine niti oni mogu vozit brzo - kazao je vozač.