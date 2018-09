Nesreća u centru Splita: karet oborio prolaznicu, teško ozlijeđena žena završila na Hitnoj

Vozač dostavnog vozila na električni pogon, popularnog kareta, oborio je danas oko podne inozemnu turisticu u najužoj splitskoj povijesnoj jezgri, na lokaciji Ispod ure. Prolaznica je zadobila teže tjelesne ozlijede, a kako doznajemo od svjedoka nesreće, bila je i u nesvijesti do dolaska ekipe Hitne pomoći.



Kaos u splitskoj jezgri: dostavno vozilo zabilo se u ženu! Pravo je čudo što dosad nitko nije ozbiljnije stradao, kontrole nema, roba se dostavlja kad god nekome zafale 'dvi gajbe pive'



Sve se to događalo dok je na potezu od Pjace do Peristila vladala velika gužva jer se tada na carskom trgu održavao tradicionalni subotnji program tijekom kojeg Dioklecijan i njegova Priska pozdravljaju građane i turiste.



Naravno, mnogi su postavili pitanje zašto se dostavno vozilo u pola bijela dana našlo u zakrčenim ulicama i zašto radnici tog servisa svoj posao nisu obavili u ranijim jutarnjim satima kada su kalete mnogo prohodnije i mirnije.



Uskoro opširnije...