Komunalna anarhija na splitskim ulicama: skuteri i štandovi bez dozvole na pločniku, a Grad naplatio samo 3500 kuna kazne!?

'Za sve ima prostora, pa tako i za pružanje usluga raznih vrsta, ali ako netko zloupotrebljava prostor za usluge bez dozvole, normalno je da će biti sankcioniran', kaže dogradonačelnik Vela

Da se ovoljetna komunalna anarhija koja je rezultirala nikad većim neredom na splitskim ulicama dijelom ipak odvija s prešutnim blagoslovom Banovine, možda najbolje može posvjedočiti potez od kafića (i u noćnim satima disko-kluba) "Inbox" pa sve do semafora kod Biskupove palače.



Taj dio iznimno zagušenog nogostupa preko kojega svakodnevno prolazi na tisuće pješaka na putu od trajektne luke i prema njoj posljednjih je mjeseci pretvoren parkiralište za skutere i bicikle, te pripadajuće infopunktove. Najzanimljiviji je dio priče da svi oni cijelo ovo vrijeme rade u potpunosti bez ugovora s lokalnom vlašću, jer Grad za ovu godinu uopće nije raspisao natječaj za zakup javne površine radi odvijanja te djelatnosti niti su "papiri" izdavani po upitu.



Čak i oni koji u startu nisu željeli kršiti zakon na neki su način bili prisiljeni izbaciti kupljena prijevozna sredstva na ulicu i strepjeti od komunalnih redara i potencijalnih kazni. Dogradonačelnika Nina Velu susreli smo prije desetak dana kod te "šume motora" prilikom davanja izjava o novoj prometnoj regulaciji niz Zvonimirovu i priupitali ga o nelegalnim štandovima koji su bili udaljeni tek koji metar od lokacije našeg razgovora.



– Za sve ima prostora, pa tako i za pružanje usluga raznih vrsta, za sve postoji mjesto i prostor za koje će se dati dozvola, ako se svi budemo držali propisa, i grad će bolje funkcionirati. Ako netko zloupotrebljava prostor za usluge bez dozvole, normalno je da će biti sankcioniran – kazao nam je Vela.



Nije bilo druge nego u Odsjeku komunalnog redarstva provjeriti rezultate njihova nadzora ove lokacije u samom centru Splita, a podaci koje smo dobili gotovo su nevjerojatni. Tijekom cijelog ljeta napisane su mandatne kazne u ukupnom iznosu od tek 3500 kuna, jednom je "odrezana" globa tvrtki od 1500 kuna, dok su obrti kažnjeni četiri puta po 500 kuna. Uz to su napisana dva prekršajna naloga i uručena dva rješenja o uklanjanju vozila na dva kotača s javne površine.

– Na spomenutim je površinama zatečeno šest iznajmljivača koji imaju info-pultove te skutere i bicikle. Jednom iznajmljivaču je utvrđeno da ima ugovor s "Hrvatskim željeznicama" te da se nalazi na njihovoj površini, a ostalima su sastavljeni zapisnici, naplaćene mandatne kazne te im je naloženo da se uklone. Dvoje iznajmljivača sklonilo se s terena, a za ostalu trojicu vode se upravni postupci te se donose i obavezni prekršajni nalozi. Ako se stranke ne sklone, sklonit će ih komunalno redarstvo nakon provedenih upravnih postupaka. Carina je također obavila očevid te je kaznila iznajmljivače – poručeno nam je iz gradske uprave na samom izdisaju visoke sezone.



Da je ovakav scenarij sasvim izvjestan, upozorili smo još u svibnju, kad su nam se mali obrtnici koji se bave iznajmljivanjem bicikala, skutera, motocikala, rikši i sličnih vozila požalili kako oni žele platiti naknadu Gradu, no da se vrlo vjerojatno uopće neće dodjeljivati dozvole za 2018. godinu.



Iz Banovine su se tada pravdali kako se to događa zbog toga što je "u tijeku izrada dopune Plana rasporeda kioska i naprava Grada Splita, na temelju kojeg se raspisuje natječaj jer on regulira lokacije na kojima će se obavljati iznajmljivanje ovih prijevoznih sredstava".



– Budući da nemamo regulirane lokacije u spomenutom planu, trenutno nismo u mogućnosti raspisati natječaj. Dosadašnja je praksa bila dodjeljivanje lokacija bez natječaja, a novom izmjenom i dopunom Odluke o davanju u zakup javnih površina propisano je davanje u zakup natječajem. Izrada plana je pri kraju, bit će na stranicama Grada na javnom savjetovanju, a zatim ide na Gradsko vijeće na usvajanje. Ako se usvoji, Služba za gospodarenje gradskom imovinom raspisat će natječaj – poručeno nam je u svibnju iz Ureda Grada, ali spomenuta zona nasuprot južnoj strani Pazara u istom je "statusu", evo, dočekala i rujan.