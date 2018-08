U splitskom kanalu, oko tri kilometra od trajektne luke, zapalio se brod. Dojavu o plovilu u plamenu stigla je nešto iza 14 sati.

Prema prvim informacija svi putnici koji su se nalazi na brodu evakuirani su na vrijeme te za sada nema vijesti o ozlijeđenima.

Na mjesto događaja upućen je vatrogasni brod DVD Kaštel Gomilica te vatrogasci JVP Split brodom Lučke kapetanije.







Nakon nesreće, oglasilo se i Ministarstvo mora.



;Nedugo nakon evakuacije sa opožarene jedrilice, tender sa dvoje brodolomaca, državljanin i državljanka Velike Britanije, presreo je putnički brod 'Antonela', čija posada ih je neozlijeđene ukrcala na palubu, nakon čega su prevezeni u Splitsku gradsku luku.

Odmah po zaprimljenoj dojavi, danas, 31. kolovoza u 14.05h službenici MRCC Rijeka na poziciju pomorske nesreće angažirali su vatrogasni brod Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštel Gomilica te pripadnike Javne vatrogasne postrojbe Split, koji su do plovila u požaru prevezeni spasilačkom brodicom LK Split.

Vatrogasci su po dolasku na mjesto nesreće poduzeli protupožarne mjere te osigurali morsku površinu oko olupine od širenja eventualnog onečišćenja, dok su službenici LK Split nakon gašenja požara utvrdili da je požar izbio nešto prije 14.00h, a širenjem iz potpalublja u potpunosti je, do razine mora, izgorjelo nadgrađe jedrilice 'Zombie', hrvatske zastave, duljine 12 metara, no olupina je ostala plutati, stoga su je pripadnici DVD Kaštel Gomilica uzeli u tegalj do sigurnoga veza. O događaju su iz LK Split obavijestili vlasnika jedrilice, charter tvrtku iz Biograda na moru.

Dvoje Britanskih brodolomaca po iskrcaju u Gradskoj luci Split dočekali su službenici Lučke kapetanije Split, Pomorske policije Split i Županijskog državnog odvjetništva te su od istih izuzeli potrebne izjave u okviru očevida, odnosno, istrage o uzrocima ove pomorske nesreće", stoji između ostalog u priopćenju Ministarstva.