Direktor 'Čistoće': Skoro svakodnevno dolazi do fizičkih obračuna s mojim ljudima. Ja se za njih ne bojim, svi su malo kršniji, ali imamo novi plan za čišćenje Matejuške

Miroslav Delić, direktor "Čistoće" istaknuo je na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća, posvećenoj komunalnim problemima u Splitu, kako imaju jako puno aktivnosti van godišnjih planova te istakao kako se 30 posto više odradi u odnosu na planirano.



- Dnevno je oko 300 tona smeća, a najviše do 60 tona u centru grada. Po planu je odvoz tri puta tjedno, ali se ljeti radi svaki dan odvozi na mjestima gdje su veća o opterećenja – između ostalog je kazao Delić.



Sani Mardešić je istakao problem manjka mjesta za odlaganje otpada, na što se žale i gosti.



Goran Kotur (SDP) upitao je za problem s kojim se nose radnici "Čistoće" i kršenju javnog reda i mira pojedinih sugrađana koji na Matejuški rade probleme djelatnicima "Čistoće" o čemu je pisala "Slobodna Dalmacija".



Joško Markić (SDP) upitao je li "Ultra" festival, s više od 60 tona otpada, veliko financijsko opterećenje i predstavlja li možda gubitak za "Čistoću"? Te se također nadovezao na probleme o kojima je pisao naš dnevni list.



- Kako su zaštićeni i jesu li dodatno osigurani djelatnici Čistoće od mogućih napada u svom radu? - upitao je Markić.



Metla i mlaz vode više neće dotaknuti Matejušku: 'Naši radnici proživljavaju neugodnosti, 'maratonci' na njima testiraju pijane šale, ponižavaju ih i huškaju pse!'



Miroslav Delić, direktor "Čistoće" istakao je da im se samo mora omogućiti da rade svoj posao.



- Dolazi do fizičkih obračuna skoro svakodnevno, ja se za moje ljude ne bojim, svi su malo kršniji, ali imaju zabranu fizičkog i verbalnog kontakta. Čak sam financijski sankcionirao one koji su ulazili u obračune. Morate biti svjesni da su to svakodnevni problemi jer jedan dio ljudi apsolutno ne prihvaća primjedbu. Više puta su se na njih huškali psi, zbog čega su naši ljudi osigurani – odgovorio je Delić te istakao kako postoji dio koji se "Ultri" naplaćuje kao dodatni trošak.



Pojasnio je da je plan s Matejuškom prati je oko četiri ujutro kada nema puno ljudi te istakao da se radi o pojedinačnim incidentima.