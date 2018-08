Invazija kukaca na Split: stršljenovi haraju gradom i okolicom, ali Žnjan i Radunicu teroriziraju - žohari

Po Splitu su se proteklih mjeseci "raskotili" raznorazni kukci, ponajprije ose, stršljenovi, stjenice, žohari...



Naš grad i njegova šira okolica ove se sezone susreću s invazijom osa i stršljenova, o čemu svjedoče svakodnevni pozivi uznemirenih građana upućeni tvrtki "Cian". Kako doznajemo od Roberta Zidara, direktora Službe za sanitarnu zaštitu u tvrtki specijaliziranoj za dezinsekciju, ljeto je i inače razdoblje u godini kada spomenutih kukaca ima najviše, ali priznaje da toliki broj poziva za intervenciju odavno nisu imali, pa i pet-šest zahtjeva iz gradske uprave vezanih uz tretiranje javnih površina.



Razlog tom povećanom broju još uvijek nije poznat, ali i da jest, to bi bila slaba utjeha za sve one koji se oko u oko susretnu s gnijezdom nekog od spomenutih insekata.



– Poanta je u potpunosti ga eliminirati – najprije insekticidom koji će potamaniti sve kukce da ne dođu do čovjeka, a onda ga i fizički ukloniti. To je vrlo opasan i skup posao koji se provodi u večernjim satima kada je osinjak pun – pojašnjava naš sugovornik i dodaje kako će ose i stršljenovi svoja legla najčešće oformiti na skrovitim mjestima, gdje se ljudi ne kreću ili stalno ne žive.



Svakako, ako se nađete u blizini ovih opasnih insekata, direktor Zidar savjetuje naše sugrađane da pokušaju ostati mirni, da ne mašu rukama, jer to ose može samo još više razljutiti, pa su onda sklonije i ubosti. I sami već znamo kako ubod te vrste kukaca može biti itekako opasan, posebno za ljude koji su na njih alergični, tako da je, ako se takva neželjena situacija i dogodi, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć ako su prisutni simptomi poput gušenja, naticanja jezika...



Osim osa i stršljenova, svake je godine povećan broj i stjenica, zbog kojih također "cianovci" bilježe svakodnevne pozive iz hostela, hotela i apartmana, ali i s brodova.



– Sa stjenicama je problem što ih je teško iskorijeniti jer žive po skrovitim mjestima kao što su pukotine u krevetu, kutovi i madraci, tako da se često zna dogoditi da prvo tretiranje ne donese rezultate, jer naprosto insekticid ne može doći do njih. Prenose se prtljagom, pa osoba kada dođe u neki smještajni objekt ni ne zna da ih je u njega donijela – nastavlja Zidar i dodaje kako pozive primaju iz svih dijelova grada, ali ipak najviše iz samog centra, jer se tamo nalazi najviše turističkih objekata.

Mnogi se hotelijeri i iznajmljivači, naravno, zbog potencijalno loše reklame ustručavaju pozvati stručnu tvrtku koja će riješiti problem, ali tim potezom ga samo još više produbljuju.

Kad smo već spomenuli sve ove sezonske "divote", ne zaboravimo ni žohare, koji su se u posljednje vrijeme namnožili u kanalizaciji, pa je i po tom pitanju gradska komunala tražila "Cianove" usluge, posebice na području Žnjana, Radunice, Meja, Varoša...



U slučaju tih kukaca, za koje se tvrdi da će jedini preživjeti atomski rat, može se zaključiti da je povećanje njihova broja uzrokovano većom količine odbačene hrane, što je u direktnoj vezi s porastom broja ugostiteljskih objekata u jezgri i prvom "prstenu" oko nje, posebno restorana.