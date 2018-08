Nevjerojatna situacija u Splitu: bez vrtića ostalo gotovo četiri puta više djece nego lani, čak 148 mališana dobilo odbijenicu!

Grad je prošle godine "baka servisu" prepustio 39 djece s obrazloženjem da nema mjesta u vrtićima, a ove je godine slijeganje ramenima i kurtoazno "doviđenja" dobilo čak 148 mališana.



Njih četiri puta više. Više zahtjeva, manje upisanih – bizarna je statistika primijećena samo nekoliko dana prije početka pedagoške godine, pa će, dok se njihovi vršnjaci budu igrali na kukalo u dvorištu neke od gradskih ustanova, roditelji, skrbnici i posvojitelji, ponavljamo, čak 148 malih Splićana razmišljati isplati li se plaćati privatni vrtić.



U gradske predškolske ustanove pokušalo se upisati 75 djece više nego lani, a na kraju će ih pohađati 34 manje. U vrtićima, kažu, nema mjesta. Gdje su nestala? Kako ih je bilo prošle godine?



Trideset četvero djece može činiti čitavu jednu smjenu, a budući da se vrtićki prostori, pretpostavljamo, nisu smanjivali, postavlja se pitanje kako su kapaciteti odjednom stisnuti. Neslužbeno iz gradske uprave doznajemo da je razlog upis čak triput većeg broja djece s teškoćama.



– Kad upisujete dijete s teškoćama, skupina mora imati dvoje djece manje nego što bi imala inače. Prošle godine ih je bilo možda deset, a ove ih je čak trideset i dvoje. Kad izračunate, dođete do gotovo istog broja upisanih, do četrdesetak mjesta razlike – kalkuliraju iz Banovine, gdje su nam kazali i da bi mogli biti angažirani dodatni odgojitelji te da je "trend prijavljivanja djece s teškoćama jako uzlazan".



Uzlazan je jako i trend Grada da iz godine u godinu ne uspijeva osigurati dovoljno mjesta za svu djecu. Uzlazan je trend da se pokušavaju pravdati čime god stignu. Sada se neupisani mališani, njih 109 jasličke dobi i 39 spremnih za vrtić, redom s ispunjenim propisanim uvjetima, mogu obratiti privatnim i vjerskim vrtićima. Cijene mjesečnog boravka u tim ustanovama kreću se od 950 do 1400 kuna.



U sustavu predškolskih programa sufinanciranih od Grada za pedagošku 2018./2019. godinu po dva su jaslička programa u "Čarobnom pianinu" i "Princezi" te jedan jaslički program Dječjeg vrtića "Hugo", uz iznos sufinanciranja iz gradske blagajne od 200 kuna po djetetu, a program vrtića sa 100 kuna, pa se roditeljima uplata umanjuje za taj iznos.



Preostala jaslička djeca mjesto će morati potražiti u 15 vrtića istih osnivača čije odgojno-obrazovne programe Banovina također sufinancira.

Brojke i slova

1607

zahtjeva za upis djece zaprimile su ove godine četiri gradske predškolske ustanove, a lani ih je bilo 1532



1459

mališana upisano je u javne vrtiće ovog ljeta, a prošle godine njih 1493, pri čemu je tada 'ispod crte' ostalo 39 djece