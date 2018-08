Dobro uhranjeni glodavci trčkaraju, skaču, lupaju repom po etiketama s cijenama, vesele se, pare se, jedu i izbacuju izmet po policama na koje se ujutro slaže topli kruh.



Snimka je to iz pekarnice "Kamen" u srcu Pazara, koju smo objavili jučer. Da budi nagon za povraćanjem i onima s visokom tolerancijom, potvrđuju korisnici društvenih mreža koji zgroženi videom p(r)ozivaju sanitarne inspektore.



Stravične scene iz splitske pekarnice! Štakori se penju po policama s kojih ljudi kupuju kruh, vlasnik se pravda: Nije samo kod nas tako...



Razmjenjuju priče. Čuli su za nedavne slučajeve trovanja hranom. Neki čak spominju da su i ostale prodavaonice na Pazaru štakorske hacijende. Pišu kako vlasnici mogu biti sretni da ih nitko nije snimio. Još.



Gladni kupci koji nisu bili te sreće da pogledaju zastrašujuće kadrove, u četvrtak ujutro nagurali su se u red za kruh. I domaći i turisti čekali su pokraj vrata s etiketom “Pekarnica Kamen”, u poslovnici tvrtke “Tunić”, sa sjedištem u Dugom Ratu. Tu, gdje su nekoliko sati ranije gacali glodavci.







Razgovarali smo s vlasnikom Rokom Tunićem. Ne bježi od odgovornosti, no tvrdi da su štakori problem čitavog Pazara.



– Vidio sam snimku. Iznenadila nas je, kako ne. Imamo ugovor s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, redovito provodimo deratizacije, ali jednostavno ih je - previše. Po čitavoj su tržnici, ne samo kod nas. Ali, eto... Tu su zatečeni i to je sada tako – razočarano će Tunić te dodaje da ih se može svuda očekivati:



– Problem je u cijeloj pazarskoj kanalizaciji. Ne truju ih. Kad sam deratiziram, ne mogu ništa, jer ih ima previše.



Tko je kriv? Tvrtka Hippos, koncesionar tržnica?



– Neću kriviti nikoga. Zna se tko je odgovoran za sve – odlučno će Tunić, a pekarnicu ne planira otvoriti do 1. rujna:



– Detaljno ćemo renovirati. Deratizaciju smo, kažem, već obavili, a briseve imamo. Dokazuju da je sve bilo čisto i uredno, ali ne možemo kazati da se štakori nisu pojavili kad jesu.



Iz tvrtke Hippos koja ubire lijepu zaradu od najma, pa bi zato i morala voditi računa o održavanju higijenskog minimuma, javio nam se Boško Šimundža i kaže da njihov izvođač deratizacijskih radova, tvrtka KB Ciklon, zapravo radi odličan posao:



- Surađujemo s njima već pet godina i nikad nismo imali problema. Štakori bi se nekad pojavili, ali držalo ih se pod kontrolom. Svaki dućan na Pazaru može angažirat firmu koju želi da obavi deratizaciju. Nismo odgovorni za ono što se događa u zatvorenim prostorima. Evo, nekidan sam po gradu vidio pet štakora, a Grad također vrši deratizaciju. Masu je intervencija po kafićima i restoranima. Previše ih je, na sve strane. Najezda je štakora po čitavom centru! Jednostavno, mi ne možemo na to utjecat - argumentira Šimundža.



Ivo Kuzmanić iz tvrtke KB Ciklon, potvrdno klima glavom:



- Ove godine bilježimo puno više intervencija vezanih za miševe i crne žohare u gradskoj jezgri kao i po rubim kotarima, a radimo uglavnom s kafićima, restoranima i hotelima. S godinama ih je sve više. Grad treba češće raditi i deratizaciju i dezinsekciju.



Dakle, štakori nisu problem samo na Pazaru?



- Ma ne, ma kakvi! Uopće nije problem na Pazaru. Problem je cijela jezgra. Neće se miš ili štakor orijentirati samo na jedno mjesto. On kruži. Širi svoje područje...