Dok komunalci masovno boluju, vozači po gradu luduju: pogledajte besramno parkiranje na Zapadnoj obali koje nitko ne kažnjava

Iako smo dosad već pisali o ovom problemu, promijenilo se nije ništa. Bezobrazluk i uništavanje automobilskim gumama dobro održavanog travnjaka i cvijećnjaka, plaćenih novcem građana Splita na pristupnoj rampi hotela "Marjan", namijenjenoj za autobuse i taksije za prijevoz gostiju hotela, a koji nije ni u funkciji - i dalje se nastavljaju.



'Slomljeni' od posla: poteštat komunalnim redarima nabio udarnički tempo, trećina ih odmah završila na bolovanju, ostali traže premještaj



- Umjesto da se dopušta "mukte" parkiranje i bezočno uništavanje gradske imovine i zelenila, najbolje bi bilo da se na pristupnoj rampi onemogući promet i parkiranje fizičkim preprekama - stupovima, pitarima ili ogradama sve dok hotel ne profunkcionira - predlaže s pravom ljuta čitaljica "Slobodne".







Misteriozna epidemija poharala gradske komunalne redare: otkako im je Opara nabio tempo, gotovo cijela služba je na bolovanju pa Grad sada mora zaposliti 15 novih ljudi



Iz Pauk službe kažu da uklanjaju automobile koji su parkirani na nogostupu kod hotela, ali one koji su na travnjaku ne jer su oni briga komunalnih redara. Ponekad uklone i njih, ako od redara dobiju nalog za to, ali priznaju da je to rijetkost.