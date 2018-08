Horor na splitskoj plaži: dok je izlazio iz mora igla mu se kroz japanku zabila u nogu; Liječnik otkriva kolika je opasnost zaraze HIV-om ili hepatitisom te kako reagirati

- Kad sam izlazio iz mora obuo sam japanke i osjetio ubod... Pogledao sam prema dolje i vidio da je igla zabijena u taban - u glavu će odmah Britanac Daniel o nesretnom događaju koji mu se dogodio na plaži Žnjan kod kafića "Zen", gdje se kupao sa suprugom s kojom je u Split prvi put došao na ljetovanje.



Nakon prvotnog šoka, sabrao se i otišao do punkta spasilačke službe udaljene 30 metara, gdje su ga dočekali djevojka i mladić kojima je objasnio što mu se dogodilo i pokazao im na iglu. Momak ga je nakon kratkog razgovora s kolegicom posjeo i objasnio da će primijeniti sprej za dezinfekciju.



Danielu je, kako nam je posvjedočio, nakratko laknulo jer bi ga bilo kakav oblik medicinske pomoći u tom trenutku umirio. Međutim, svjestan da ipak nije bezopasno nabosti se na iglu koja prijeti iz žala, upitao ih je je li tretman koji su napravili dovoljan s obzirom na rizik koji nose takve odbačene stvari.



Prema njegovim riječima, spasilac mu je odgovorio da se ne brine, da to nije ništa strašno i da ne bi trebalo biti problema. Međutim, Daniel se ipak obratio prijatelju iz Hrvatske i na njegov nagovor odlučio za svaki slučaj otići i na Hitnu pomoć.



- Navečer sam otišao do Hitne gdje sam bio primljen u roku od pet minuta. Medicinskoj sestri sam objasnio zašto sam došao i pokazao iglu, ona mi je dala broj epidemiološkog centra i savjetovala mi da ih hitno nazovem radi daljnje obrade - ističe britanski turist.



Kako mu je i bilo najavljeno, obavljeno je testiranje krvi i cijepljenje protiv tetanusa i hepatitisa.



- Odmah sam primljen i doktor je poslušao cijelu priču još jednom. Potpuno i profesionalno mi je objasnio moguće scenarije i rizike te savjetovao dvije injekcije - tetanus i hepatitis. Primio sam obje, bio je to vrlo profesionalan, brz i precizan servis - hvali naše medicinsko osoblje Daniel.



Kada se vrati u Veliku Britaniju planira još obaviti i testiranje na HIV, za koje nam dr. Pero Rizvan s Odjela za epidemiologiju županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koji je inače liječio Daniela tvrdi da su najmanje šanse da se dobije jer je on najmanje otporan na vanjske uvjete.







Dr. Rizvan naglašava da ne treba paničariti kada se nešto slično dogodi, jer u gotovo svim slučajevima, kojih je od 90-ih godina do danas bilo više od 1000, osobe koje su se nabole na iglu nisu dobile nijednu od mogućih infekcija.



- Svaki pacijent ima jednak tretman i prava kod nas, bilo da je hrvatski građanin ili turist i prema svima postupamo jednako. Većina turista ima plavu karticu europskog zdravstvenog osiguranja koja pokriva sve medicinske usluge, ali i onima koji je nemaju, a inače su rijetki, pomažemo bez razlike jer smo mi prvenstveno liječnici i naša zadaća je pomagati, a onda se poslije te administrativne stvari rješavaju i refundiraju u njihovoj zemlji.



Rizik od uboda na iglu je praktički beznačajan, od svih naših slučajeva nitko se nije zarazio HIV-om, hepatitisom B i C ili tetanusom na takav način. U našoj evidenciji je više od 1000 osoba koje su nam se proteklih godina javile s takvim slučajem - pojašnjava naš sugovornik od kojeg doznajemo kako bi puno opasnije bilo kada bi se takvo nešto dogodilo u zdravstvenoj ustanovi jer su uzorci krvi svježi.



- Ubosti se na iglu nije događaj velikog rizika, naročito kada se dogodi negdje na otvorenom kao što je plaža. Na plaži ili bilo gdje na otvorenome igle su izložene vanjskim utjecajima i puno je manja mogućnost da se njome netko zarazi - dodaje dr. Rizvan.



Svakog ljeta im se barem jednom tjedno javi netko sa sličnim incidentom, a od početka godine imali su nekoliko desetaka takvih slučajeva.



- Odmah, ako je prošlo određeno vrijeme od posljednjeg primanja, pacijentu dajemo dozu zaštite protiv tetanusa i eventualno hepatitisa B. Potom ih savjetujemo da za određeno vrijeme naprave i kontrolu protiv hepatitisa C i HIV-a za koje ovdje nemamo cjepiva. Ali ponavljam, rizici su vrlo niski, od samo nekoliko posto - naglašava dr. Rizvan.



Podsjetimo, nedavno smo na našim stranicama pisali o sličnom slučaju uboda na iglu na javnoj plaži. Tog puta bilo je riječ o kupalištu na Trsteniku, u blizini kafića "Cox", gdje se jedna splitska obitelj šetala s 18-mjesečnom kćerkom. Tada je njezin otac ugazio na iglu, srećom s tenisicom, pa igla nije probila do noge.



Ključni savjeti za samopomoć



1. Ako postoji u blizini obična voda i sapun, treba isprati, a ako ne, dezinficirati



2. Ne istiskati mjesto uboda i na druge načine ga maltretirati. To ljudi obično rade, ali svaka manipulacija pokazala se da nema nikakvog učinka za dobivanje infekcije



3. Obvezno se javiti u epidemiološku ambulantu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ili bilo kojem liječniku, a može i na Hitnu pomoć, gdje će biti upućeni na daljnju obradu epidemiologu



4. Ne paničariti, u jako malom postotku se netko na ovaj način zarazio HIV-om, hepatitisom B i C ili tetanusom