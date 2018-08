Od kaznene prijave se navodno odustalo jer su ozljede Laure Denmar lakše, a nema kaznenog djela nanošenja lakših tjelesnih ozljeda. Nejasno je zašto policija nije išla na druga kaznena djela koja su im stajala na raspolaganju

Optužni prijedlog protiv Vesne O. (18) zbog remećenja javnog reda i mira mlaćenjem po glavi metalnom šipkom Britanke Laure Emilije Denmar (26) išao je u redovni postupak te će tek biti dostavljen nadležnom sucu.



Policija nije išla na privođenje, tako da nije pokrenut žurni prekršajni postupak, a problem u obradi predmeta mogla bi biti činjenica da je žrtva otputovala natrag u Veliku Britaniju, isto kao i jedini svjedok događaja naveden u spisu, njezin mladić Jeremy (39).



U optužnom prijedlogu za Vesnu O. zatražena je kazna od 15 dana zatvora. Sam događaj dospio je u javnost tek 20 dana nakon intervencije policije i carinske službe. Kako je konačna procjena bila da se radi o prekršaju protiv javnog reda i mira, incident nije naveden u službenoj dnevnoj informaciji koju mediji dobivaju iz PU splitsko-dalmatinske.



Dnevna izvješća navode samo počinjenja kaznenog djela pa je šok bio to veći kada se u britanskom tabloidu pojavila fotografija krvave Britanke razbijene glave kako u invalidskim kolicima čeka pretrage na Hitnom kirurškom prijemu KBC-a Split. Šokiranost fotografijom zamijenila je nevjerica kako je osoba koja je prijavljena kao krivac procesuirana samo zbog prekršaja. Ozljede koje je zadobila studentica dramaturgije Laura Denmar, strah koji je proživjela, iživljavanje koje je pretrpjela podvedeni su pod kršenje javnog reda i mira.



Mlada Britanka u Splitu doživjela ljetovanje iz pakla: Prvo su nas pokušali prevariti, a onda me žena premlatila metalnom šipkom! Sretni smo što smo pobjegli



Prikupljajući informacije koje smo tri tjedna nakon incidenta dobili od policije te bujicu podataka s društvenih mreža rekonstruirali smo slijed događaja koji je doveo do toga da se razbijena glava 26-godišnje studentice proglasi tek remećenjem javnog reda i mira.



U stanu u Dubrovačkoj 57 u Splitu, u kojemu je organiziran ilegalni hostel, 31. srpnja oko 10 sati dolazi do sukoba između Britanke Laure Denmar i Vesne O. koja obavlja poslove čišćenja.



Prijepor je nastao jer je Laura s mladićem, prema mišljenju Vesne O., trebala izaći ranije ujutro. Laura Denmar odbija platiti dodatni dan, a na prijetnje Vesne O. kako će zvati policiju čak je i potiče na to, svjesna da se radi o ilegalnom smještaju. Vesna O. ne zove policiju, već Antonia Z. koji drži hostel i koji stiže s još jednim muškarcem. Njih dvojica drže Jeremyja, dok Vesna O. lupa Lauru Denmar rukama i metalnom šipkom po glavi. Dolazi policija s mobilnim timom Carinskog ureda.



Potražili smo ilegalni hostel u Splitu u kojem je pretučena mlada Britanka; 'Svako malo je bilo nekih problema, a pitaj Boga koliko je ljudi spavalo u tom stanu...'



Laura Denmar zaprimljena je na HKP splitske bolnice, utvrđeno je kako na stražnjem dijelu glave ima nagnječenje te ranu veličine tri centimetra koju joj šivaju te je šalju na RTG. Zabilježeno je kako nije gubila svijest i nije povraćala. Naloženo joj je mirovanje, previjanje svaki drugi dan te skidanje šavova za desetak dana. U slučaju poremećaja svijesti i mučnine obvezno se mora javiti Hitnoj službi, navedeno je u nalazu koji je ispisan oko 14.30 istog dana.



U Drugoj policijskoj postaji Laura Denmar istog dana dobiva potvrdu kako je žrtva kaznenog djela iz čl. 118 kaznenog zakona: nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Dan poslije policija ide u procesuiranje za prekršaj, a ne kazneno djelo. Ispisan je optužni prijedlog zbog čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji propisuje sankciju za onoga tko se na javnome mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir. Od kaznene prijave se navodno odustalo jer su ozljede Laure Denmar lakše, a nema kaznenog djela nanošenja lakših tjelesnih ozljeda.



Nejasno ostaje kako policija nije išla na druga kaznena djela koja su im stajala na raspolaganju, kao primjerice u slučaju iz svibnja ove godine. Splitska policija je, naime, 8. svibnja dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je prethodnog dana oko 20 sati u Splitu, na autobusnom stajalištu, fizički napao 21-godišnjaka. Ozlijeđeni je zatražio liječničku pomoć i utvrđena mu je lakša tjelesna ozljeda u predjelu glave. Protiv nasilnog 21-godišnjaka tada je podnesena kaznena prijava za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.



Osim navedenog kaznenog djela, imali su na raspolaganju i kazneno djelo iz čl. 323.a: nasilničko ponašanje koji navodi da ga čini svatko tko nasiljem, zlostavljanjem ili iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo. Javno mjesto koje se spominje u opisu ovoga kaznenog djela ne bi trebalo biti sporno jer je i za prekršaj javnog reda i mira za koji je Vesna O. prijavljena nužno da se radi o javnom mjestu, pravom ili tzv. fiktivnom.



Potresna ispovijest Britanke pretučene u ilegalnom hostelu u Splitu: Krvavu su me izbacili na ulicu...



Bez obzira što se radilo o stanu na četvrtom katu zgrade, postoje dvije osnove po kojima takav prostor potpada pod javno mjesto. U praksi se javnim mjestima smatraju ugostiteljske radnje, trgovine i poslovnice određene za primanje stranaka u vezi s poslovanjem. Osim toga, druga osnova javnosti mjesta je da su izgredi počinjeni u privatnom stanu pod takvim okolnostima da su u konkretnom slučaju bili pristupačni zapažanju publike, npr. izgredi u stanovima kod otvorenih prozora do ulice.



Dodatni element koji zbunjuje jest činjenica da mlada Britanka govori o dvojici muškaraca koji drže njezina mladića uza zid dok nju mlati Vesna O. Jedan od njih je Antonio Z., za kojeg se utvrdilo da je iznajmio stan u Dubrovačkoj ulici za 300 eura mjesečno te kupio 14 kreveta koje je stavio u njega i iznajmljivao ga turistima. Međutim, u opisu događaja iz policijske perspektive i optužnog prijedloga nigdje nema ni Antonija ni drugog muškarca. Niti kao suučesnika, niti kao svjedoka remećenja javnog reda i mira metalnom palicom po glavi mlade Laure Denmar.



Antonio Z. se spominje tek u potvrdi koju je Druga policijska postaja poslala 8. kolovoza Britanskoj ambasadi u Zagrebu. Navedeno je tamo kako je u stanu u Dubrovačkoj došlo do remećenja javnog reda i mira od strane Vesne O. na naročito drzak način spram Laure Emilije Denmar. Nadalje, u potvrdi stoji kako su službenici Službe za nadzor carinskog ureda u Splitu izvršile nadzor poslovanja stana gdje je Laura Denmar odsjela. Utvrđena je neregistrirana djelatnost, zbog čega je Antoniju Z. izdano rješenje o zabrani rada te je prekršajno sankcioniran.