Nova regulacija prometa pala u vodu: Zvonimirovom će se opet voziti dvosmjerno!

Novo: Privremena regulacija prometa oko trajektne luke bit će na snazi do 6. rujna 2018. nakon čega će dio Zvonimirove ulice, od trgovine Narodnih novina do Biskupove palače, biti dvosmjeran.



Ranije: Svi akteri uključeni u rješavanje problema prometnih gužvi na prilazima Gradskoj luci trebali bi se danas sastati i obavijestiti javnost o eventualnim novim potezima u vezi s tim.



Hoće li sadašnja regulacija prometa i dalje ostati na snazi ili će se možda režim vožnje vratiti "na staro", ostaje nam vidjeti, iako se spekulira da bi se tijekom rujna promet u Zvonimirovoj i na samom pomorskom terminalu mogao odvijati prema režimu na koji smo godinama navikli. To znači da bi dio Zvonimirove od "Koteksova" nebodera do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom ponovno bio dvosmjeran.



Protekla dva udarna turistička vikenda pokazala su da se gužve unatoč novom prometnom režimu stvaraju i dalje, a osim u slučaju izmještanja okretišta "Prometovih" linija 2 i 10 na lokaciju ispred robne kuće "Prima Grad", svi ostali autobusi javnog prijevoznika bilježe kašnjenja od minimalno 25 minuta pa do čak 50! N. LULIĆ