Potresna ispovijest Britanke pretučene u ilegalnom hostelu u Splitu: Krvavu su me izbacili na ulicu...

U stanu je bilo 30-ak kreveta, čak i u kuhinji i na balkonu, i bilo je jako prljavo. Požalili smo se djevojci vlasnika, koji je uskoro stigao s prijateljem i napao mojeg dečka, dok je ona mene mlatila palicom po glavi – rekla nam je užasnuta Laura D

Britanski mediji raspisali su se o slučaju njihove sugrađanke koju su tijekom boravka u Split zaposlenici hostela, za koji se pokazalo da je ilegalan, brutalno pretukli metalnom šipkom.



Studentica dramaturgije Laura Denmar, koja u Londonu studira dramaturgiju, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju detalje ovog slučaja.



– Nakon što smo rezervirali dva kreveta u dijeljenoj spavaćoj sobi u hostelu "Julio", stigao nam je e-mail u kojem su bile upute da ključ trebamo pokupiti u hostelu "Ana" koji se nalazi u strogom centru Splita. Nakon dolaska u "Anu" primijetili smo da je u pitanju nečiji stan, nikako hostel, sve je izgledalo potpuno nelegalno. Odmah su tražili da platimo naš boravak u gotovini, a kad smo pitali za ključeve, rekli su nam da nam ne trebaju jer će vrata hostela "Julio" biti otvorena.



Pokazalo se da je jedino što je upućivalo na to da smo na pravome mjestu papir veličine A4 zalijepljen na vratima na kojem je pisalo "hostel", jer smo bili smješteni u visokoj stambenoj zgradi na četvrtom katu u Dubrovačkoj ulici. Po cijelom nevelikom stanu bilo je raspoređeno 30-ak kreveta, čak u kuhinji i na balkonu, a za sve te ljude bila je dostupna samo jedna kupaonica. Nije bilo zaposlenika i bilo je jako prljavo, pa smo se žalili Hostelworldu, no od njih nismo dobili odgovor – ispričala nam je Laura, koja je s dečkom tu ostala dvije noći, ali, kaže, zbog toga što su ga već platili i nisu imali izbora jer je bio vrhunac sezone.

Bez svijesti

– Na dan našeg odlaska čistačici koja je stigla oko 10 sati, a za koju se pokazalo da je djevojka muškarca koji vodi takozvani hostel, požalili smo se na ono što nas je dočekalo i rekla sam da cijelu situaciju želim prijaviti policiji. Ona je tada zaključala vrata i pozvala vlasnika, koji je vrlo brzo stigao s još jednim muškarcem. Pritisnuli su mojeg dečka uza zid dok me je ona metalnom šipkom udarala po glavi i cijelom tijelu.



Imala sam ranu na glavi, a krv je bila posvuda. U tom bijesnom naletu zaustavio ju je jedan od gostiju koji je bio u stanu. Bila sam gotovo bez svijesti kad su nas izbacili van. Čim smo izišli na ulicu, ljubazni prolaznici potrčali su do nas te su nazvali policiju i Hitnu pomoć – rekla je 26-godišnja Britanka, koja ima samo riječi hvale za osoblje naše Hitne, kao i za policajce, no nije joj jasno zbog čega ljudi koji su je napali nisu privedeni.



– Njihovo ponašanje bilo je grozno, ta žena pokušala me je ozbiljno ozlijediti i sve je moglo proći još puno gore. Čudi me što su uopće dobili dozvolu za rad, ako uopće jesu, i zbog čega u Hrvatskoj to nitko ne kontrolira jer puno zarađuju, a u svijet šalju potpuno krivu sliku o vašoj državi – poručila je Laura za "Slobodnu".



Iz servisa Hostelworld.com jučer nam je potvrđeno da se preko njih više ne može rezervirati smještaj u hostelu "Julio", a da su iz ponude izbacili i hostel "Anu", koji vodi isti vlasnik.



– Sigurnost naših korisnika za nas je od najveće važnosti. Naša tvrtka provodi opsežnu proceduru kako bismo osigurali da svi pružatelji smještaja imaju sve potrebne dozvole u zemlji u kojoj posluju. Čim smo doznali za ovaj slučaj, isključili smo objekte "Julio" i "Ana" iz naše ponude – poručeno nam je iz tvrtke Hostelworld, koja sjedište ima u Dublinu, a u 170 zemalja nudi 36 tisuća opcija za smještaj.

Užasna iskustva

Prije uklanjanja zbog ovog slučaja, svoje recenzije za hostel "Ana" na servisu Hostelworld.com napisalo je više od 800 gostiju, no ni prosječna ocjena od iznimno niskih 5,4 od mogućih 10 nije bila dovoljna da se reagira ranije, ali ni da dobivaju nove rezervacije stranih turista. Nelegalni hostel "Julio", u kojem se dogodio ovaj slučaj, bio je tek produžetak poslovanja turističke djelatnosti ove obitelji u sezoni 2018.



Ni njihov glavni objekt, koji se reklamira kao "Hostel Ana", a posluje već punih osam godina, nije službeno kategoriziran kao hostel niti ga ima u sustavu eVisitor. Čini se kako je terasa s koje puca pogled na Pazar, pročelje crkve sv. Dominika i zvonik Sv. Duje jedino vrijedno u ovom prostoru, jer po recenziji gostiju domaćini i zaposlenici žive na ovoj istoj adresi, a na servisu TripAdvisor imaju ocjenu tek 1.5 (?!).



Posao u hostelu "Ana" prijavljen je preko tvrtke za sezonski obrt, čija je djelatnost "hostel bez usluge prehrane i pića", a od 2012. do 2016. godine imali su izdvojeni pogon i u Rijeci. Sudeći po ocjenama tamošnjih gostiju, jedina je konstanta loša usluga.



Horor-smještaj



"Ovo mjesto treba zatvoriti, u pitanju je stan u kojem žive vlasnici, a razbijeni kreveti s poderanom posteljinom pobacani su unaokolo."



"Neuredno, prljavo i najgore od svega – željeli su nam dodatno naplatili posteljinu kako bi prekrili prljavštinu."



"Odvratno, u zahodima nije bilo ni WC papira. Djevojka i momak koji tu rade ponekad bi malo odrijemali u našoj sobi", dio je komentara koji su ostavljeni na TripAdvisoru nakon boravka gostiju u hostelu "Ana", istih vlasnika.