Potražili smo ilegalni hostel u Splitu u kojem je pretučena mlada Britanka; Susjedi: Svako malo je bilo nekih problema, a pitaj Boga koliko je ljudi spavalo odjednom u tom stanu...

Britanska studentica Laura Denmar koja je pretučena metalnom šipkom boravila je s dečkom u ilegalnom hostelu u Dubrovačkoj ulici na broju 57, četvrti kat, stan Mandić.



Otišli smo u zgradu, potražili prezime Mandić na čijem je poštanskom sandučiću pisalo da se nalazi na četvrtom katu.



Međutim, kad smo došli na četvrti kat na ni jednim vratima nismo pronašli to prezime. Sve neka druga prezimena i jedna vrata samo s brojem jedan.



Susjedi koji su baš u tom trenu izlazili iz svojeg doma kazali su nam da ako tražimo hostel da su vrata na dnu hodnika, sa zalijepljenom jedinicom na sebi, ono što nama treba.



Mlada Britanka u Splitu doživjela ljetovanje iz pakla: Prvo su nas pokušali prevariti, a onda me žena premlatila metalnom šipkom! Sretni smo što smo pobjegli



Splitska policija potvrdila priču mlade Britanke: djevojku je metalnom šipkom izudarala 18-godišnja čistačica, a hostel u kojem je napadnuta je zatvoren



- Na parlafonu na ime Mandić je do prije nekoliko dana nalijepljen bio papirić na kojem je pisala riječ hostel. Ručno napisano na papiriću istrganom iz školske bilježnice na kockice.



Ne znamo tko je vlasnik. Viđali smo da dolazi neka cura iz Zagreba koja nam je kad smo je zadnji put sreli u prolazu rekla da zatvaraju hostel i da idu natrag za Zagreb - kazao je bračni par koji je primijetio da su ove godine česte smjene i navale turista u stanu pod brojem jedan.



Ime djevojke koju su jedinu češće viđali da ulazi u taj stan nisu pitali. Zgrada ima 54 stana tako da ne znaju tko živi u kojem stanu.



Novi detalji o slučaju napadnute Britanke: čistačica koja je gošću izudarala šipkom je djevojka vlasnika improviziranog 'hostela' u Dubrovačkoj

Glas stanara

Ilegalnom hostelu ovo je bila prva sezona da radi, a stan je i dalje na "papirima" na Vinki Mandić i njenom suprugu koji, doznajemo od predstavnika stanara s 10. kata, žive u Zagrebu a navodno su iz Širokog Brijega. Stan su zadnjih godina davali u najam.



Puno se stanara u zgradi promijenilo a Mandići su, dodaje glas stanara s desetog kata, vlasnici već 23 godine.



- Naravno da sam čuo da imamo hostel u našoj zgradi. Dolje na četvrtome katu, a vlasnik stana Mandić Vinka i muž žive u Zagrebu. Vlasništvo je i na njemu i na njoj, a imena supruga se ne mogu sjetiti. Stan je u njihovu vlasništvu od početka - 1995. godine kada sam se i ja uselio.



U njihovu stanu su oduvijek stanovali podstanari. Znaju li Mandići za hostel i jesu li sada nekome iznajmili svoj stan, e, to ne znam - prisjeća se predstavnik stanara i dodaje kako je stan velik, više od 80 četvornih metara.



- Od kad je u njemu hostel proradio svako malo je bilo nekih problema, najčešće zbog buke turista koji su spavali u njemu. Žalili su se stanari iz susjednih stanova koji su mi ostavljali poruke na ulazu.



Smetali bi im bučni gosti, a pitaj Boga koliko je ljudi i spavalo u tom stanu odjednom - nastavlja predstavnik koji je jednom prilikom ovog ljeta pokucao na vrata hostela s ciljem da od nekoga dozna na koliko "glava" će po novom dijeliti iznos potrošene vode jer nemaju odvojena mjerila za vodu po svakoj stambenoj jedinici već zajedničko.



Međutim otvorio mu je stranac, s kojim se nije mogao sporazumjeti i brzo je odustao od svog nauma i samoinicijativno broj stanara u stanu povećao na četvero pretpostavljajući da ih puno više od toga boravi.



Kontakta s pravim vlasnicima nema, računi im dolaze u sandučić i uredno ih se plaća svakog mjeseca. Tko ih plaća - ne zna.