Novi detalji o slučaju napadnute Britanke: čistačica koja je gošću izudarala šipkom je djevojka vlasnika improviziranog 'hostela' u Dubrovačkoj

Prekršajna prijava zbog napada na studenticu dramaturgije Lauru Denmar (26) iz Velike Britanije podnesena je protiv Vesne O. (18) iz Splita, čistačice u stanu u Dubrovačkoj ulici koji je njen mladić ilegalno iznajmljivao turistima. Do sukoba je došlo tijekom jutra kada je Vesna O. namjeravala ispratiti goste i pripremiti ilegalni hostel za nove turiste, ali su Britanka i njen mladić planirali otići nešto kasnije. Svađa je eskalirala i britanska studentica je navršila na Hitnom kirurškom prijemu KBC Split gdje su joj konstatorane lakše ozlijede u vidu ogrebotina na glavi i podljeva po tijelu.



Kako saznajemo, odmah po dojavi o napadu na strankinju 31. srpnja oko 11,37 sati na teren su izašli policijski službenici Druge policijske postaje zajedno sa mobilnim timom Carinskog ureda.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 18-godišnjakinja fizički napala 26-godišnju državljanku Velike Britanije zbog izraženog nezadovoljstva uslugom smještaja. 26-godišnjakinji je pružena liječnička pomoć kojom prilikom je utvrđeno da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv 18-godišnjakinje je podnesen Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nadalje, zajedno sa službenicima nadležnog Carinskog ureda izvršen je nadzor poslovanja objekta, kojom prilikom su utvrđene nepravilnosti, zbog čega je nadležna carinska služba poduzela potrebne radnje iz svoje nadležnosti, te izdala rješenje o zabrani rada – informirani smo iz PU splitsko-dalmatinske.

Iza službenog izvješća krije se niz detalja koji mogu poslužiti kao upozorenje svim turistima. Britanska sstudentica je s mladićem Jeremyjem (39) rezervirala noćenje u Splitu u hostelu po cijeni od 60 funti za noć. Već kada su stigli bili su nezadovoljni smještajem jer se nije radilo o klasičnom hostelu već o stanu u zgradi s jednom kupaonicom u koji je bilo nagurano mnoštvo kreveta.

- Kada smo došli u taj pitoreskni gradić na dalmatinskoj obali poslano smo u sivo predgrađe gdje smo ključeve našeg smještaja morali predići u drugom hostelu i tek onda otići u naš apartman. Čim smo stigli uvidjeli smo da je to ilegalan smještaj jer je bilo 30 kreveta, jedna kupaonica i nitko nadležan tko bi vodio posao nije bio tamo. Kako smo već platili i nismo imali drugi smještaj odlučili smo ostati. Zadnjeg dana rano ujutro došla je čistačica i rekla da moramo otići što prije ili platiti još jedan dan. Kada smo odbili dati još novca rekla je da će pozvati policiju, a pošto sam znala da vode ilegalan posoa rekla sam joj da to i napravi. Tada je zaključala vrata i pozvala muškarca za kojeg sam mislila da je vlasnik. Kada je došao, on i još jedan muškarac pritisnuli su Jeremyja o zid, a ona me mlatila metalnom šipkom, bilo je grozno – ispričala je Laura Denmar britanskim medijima.

Muškarac koji je došao intervenirati na poziv Vesne O. nije vlasnik već njen mladić koji je uzeo stan u najam, kupio krevete koje je tamo stavio te ga je davao u podnajam turistima. Kada bi gosti došli uglavnom bi negodovali zbog pretrpanog smještaja, neki bi otišli, a neki ostali. Tog jutra je Vesna O. pokušavala što ranije izvesti iz stana Lauru Denmar i njenog mladića te je zato zaključala kupaonicu kako bi ih prisilila da izađu. Na to je Laura u kuhinjskom sudoperu oprala zube i počela prati kosu, kazala je Vesna O. policiji.