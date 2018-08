Ova neobična izložba za turiste je prava splitska atrakcija, takve nema na cijelom svijetu, ali gradska vlast je - uopće ne doživljava?

Vodeći se popularnom virtualnom platformom "Trip Advisor", koja je turistima postala jedno od glavnih mjerila kvalitete ili atraktivnosti, od 19 splitskih muzejskih ustanova ocijenjenih na toj internetskoj stranici na drugom mjestu nalazi se - "Froggyland".



Ovakva nesvakidašnja informacija razvuče osmijeh preko lica, ali daje i povod za priču o neobičnoj izložbi dragoj turistima, na kojoj je u različitim pozama svojstvenim ljudima u vremenu zaustavljeno čak 507 prepariranih vodozemaca.



Žabe voze bicikl, sviraju instrumente, kartaju, igraju biljar, tenis i košarku, plešu na seoskoj zabavi te rade brojne druge, naizgled sasvim obične stvari, ali kada ih postavite u "žablju perspektivu", izgledaju simpatično i smiješno.



Još prije 21 godinu novinar Ante Tomić napisao je reportažu o ovoj neobičnoj zbirki prepariranih žaba, koju je pronašao u Kaštel Gomilici. Nedugo nakon toga, nikad viđena izložba u Hrvatskoj napustila je vlažni podrum i ugledala svjetlo dana.



Danas kolega Božidar Vukičević, isti fotoreporter koji je prije dva desetljeća zabilježio ovu neobičnu zbirku, stiže na isti zadatak, ali ovoga puta na jednu od najatraktivnijih izložbi prema ocjenama splitskih posjetitelja.

Kolekcija stoljeće stara

Prisjećajući se prve reportaže u Slobodnoj Dalmaciji, Ivan Medvešek, ponosni vlasnik žabica, priča o brojnim gradovima u kojima su u međuvremenu gostovali te reakcija ljudi na poprilično neobičnu, ali na koncu iznimno zanimljivu kolekciju.



Danas, u nekadašnjem prostoru kina "Tesla", stoji pokraj zavidne brojke od čak 12.825 napisanih dojmova oduševljenih turista, koji su u posljednjih pet godina, od kad je izložba na toj lokaciji, na razne načine pokušali dočarati koliko im se ova, u svijetu jedinstvena kolekcija, dopala.



- Nitko ove ljude nije tjerao da upišu nešto u knjigu utisaka. Brojni gosti imaju veliku želju pohvaliti ovu izložbu, a ima i malo, u najmanju ruku, neobičnih komentara. Jedna oduševljena posjetiteljica napisala je da joj je nakon rođenja djeteta "Froggyland" najljepši doživljaj u životu.



Dok je druga napisala da joj je žao što se udala prije 15 dana, jer da je znala za ovo mjesto, udala bi se tu - uz osmijeh priča Željana Medvešek, supruga vlasnika kolekcije prepariranih vodozemaca, starije od sto godina.



Autor zbirke je poznati preparator Mađar Ferenc Mere, a nastala je između 1910. i 1920. godine. Kažu da je izvorna kolekcija brojila više od tisuću primjeraka žaba, od čega su uspjeli spasiti polovicu. Slična zbirka postoji u švicarskom muzeju "Estavayer le Lac", ali sa samo stotinjak izložaka, tako da je ova kolekcija jedina takve vrste u cijelom svijetu.



Čak je i britanski "Daily Mail" u srpnju 2016. godine pisao o domaćoj zbirci prepariranih žaba i jedinstvenom doživljaju koji postoji samo u Hrvatskoj, dok su netom prije našeg dolaska okončali višesatni intervju za britanski promotivni časopis, izložen u putničkim sjedalima aviokompanije "Easy Jet".



Pregovarali su i s glasovitim londonskim muzejem “Ripley’s Believe It or Not” koji žele da žabe postanu dio njihove bizarne kolekcije, no Ivan se još uvijek trudi da se ovakva izložba prepozna i ostane u Hrvatskoj. Međutim, kaže da gradska vlast nikada nije bila previše zainteresirana za njihovu priču, osim davnih 70-ih godina.



- Prvi put smo s ovom izložbom izišli u javnost u Splitu. Kada sam tadašnjim vladajućima u gradu pojasnio da ovakvu izložbu nema nitko, kazali su nam da s prikolicom u kojoj su bile žabe možemo stati gdje želimo da Splićani u što većem broju vide izložbu. Tako nam je bilo dozvoljeno da mjesec dana ostanemo pokraj tada novoizgrađene Turističke palače - prisjeća se Ivan, no danas iznajmljuju prostor od privatne tvrtke, te iz godine u godinu ovise o njihovoj milosti ili nemilosti.





A prostor?

- U ovom prostoru sam šest godina i plaćam ga po razumnoj cijeni. Tada su mi rekli da mogu samo jedno ljeto ostati. Sredio sam prostor koji je bio nekoliko godina napušten, međutim prve godine nismo ništa radili jer je muzej bio smješten u nekadašnjoj dvorani kina "Tesla" i kada bi ljudi stigli na ulazna vrata te shvatili da bi trebali tamnim hodnikom do muzeja, odustajali bi od posjeta.



Tako da smo zamolili "Ekran" da nam još jednu godinu ustupi prostor, te smo iduće godine izložili žabe u hodniku. Dakle, mi smo isključivo zbog milosti "Ekrana" ovdje - ističe vlasnik ove jedinstvene kolekcije.



Kažu kako su, bilo gdje da dođu, uvijek nailazili na susretljive gradske ili turističke djelatnike koji bi svim sredstvima pomogli u realizaciji izložbe u njihovu gradu, dok je u Splitu situacija drukčija.



- Mi tražimo od grada da nam pronađe nekakav gradski prostor, ne da ga dobijemo mukte već da plaćamo gradsku cijenu. Ne mogu za prostor dati pet ili šest tisuća eura mjesečno, kao što drugi davaju.



Moram biti u centru grada, jer ako nisam, ništa od mene. Ako je gradu stalo da ima nešto što nitko nema, onda neka mi daju nekakav adekvatan prostor koji bih, naravno, plaćao - izgovara Ivan svoju jedinu poslovnu želju u ovome trenutku.



No isto je pričao prije točno deset godina za našu dnevnu novinu, a situacija se nije niti milimetra pomakla s mrtve točke.



Posebno ističu lošu suradnju s Turističkom zajednicom grada Splita (TZ), Alijanom Vukšić, od koje, kažu, nisu doživjeli susretljivost ili pomoć.



Na upit o "Froggylandu" direktorica odgovara da ih promoviraju jednako kao i sve druge institucije i muzeje, a to je preko "online" i "offline" kanala. Odnosno promocija na internetskoj stranici "Visit Split" te letcima u info centrima.



- Apsolutno nam je nejasno na što se konkretno misli pod tim "kako nisu doživjeli susretljivost i pomoć" kada samo preko naših informativnih centara jako veliki broj turista u destinaciji dobije informaciju o ovom zanimljivom muzeju.



Dodatno mi u TZ-u smatramo da je uistinu riječ o jedinstvenom projektu pa prilikom upita turista i novinara o zanimljivim sadržajima ili sadržajima za obitelji i djecu, između ostalog, navedemo i "Froggyland".



Ako se misli na financijsku pomoć, sve projekte i manifestacije financiramo preko Javnog poziva (na koji se moglo prijaviti kroz cijeli siječanj) ili kroz manifestacije, a do sada nismo zaprimili nikakav upit ni prijavu "Froggylanda" za financiranje nekog njihovog projekta - odgovorila je direktorica TZ-a.



No, supružnici su nam istakli da je Alijana više puta bila pozvana, ali nikada nije niti posjetila njihovu izložbu.



- Kada smo stigli u Zagreb, nismo mogli vjerovati kako su oni nas primili, a prijašnjoj gradskoj vlasti smo donijeli stotine besplatnih karata samo kako bi mogli razgledati izložbu i uvjeriti se o čemu se radi, ali nitko nije došao. S trenutnom vlašću još uvijek nismo razgovarali, ali nam je u planu uskoro - kažu supružnici kojima je ova zbirka prerasla u obiteljski posao.