Promet i dalje u kaosu, Split puca po šavovima: Hitna pomoć se jedva probila na intervenciju, prolaz su joj kroz gužvu morali krčiti policajci na motoru!

Split vrije! Tako bi se najkraće i najtočnije moglo opisati subotnje (ali i svako drugo) jutro u našem gradu koji izgleda kao jedna velika košnica ili mravinjak. Ta lelujava masa turista i vozila koja se konstantno slijeva prema Rivi i Trajektnoj luci pretvorila je grad pod Marjanom u kaotičnu džunglu na asfaltu.



O gužvama u Zvonimirovoj i Zagrebačkoj ne treba više trošiti riječi, možemo samo navesti primjer koji je najbolje oslikava, a naša je reporterska ekipa tome i uživo svjedočila. Dakle, vozilo hitne pomoći pod rotacijskim svjetlima teškom se mukom probijalo kroz Zagrebačku ulicu, a razlog zbog čega se uopće kretalo je taj što su ispred kombija put "raščišćavala“ dva policijska motora, također s rotacijama! Kada je uspjelo doći do bolnice ne znamo, ali znamo da je moralo proći cijelu trajektnu luku, Jadranski most, usku Bijankinijevu i onda tek preko Pojišanske doći do Poljičke.



- Ne daj Bože da ti ode zatriba hitna, možeš komodno umrit! – komentiralo je dvoje naših starijih sugrađana situaciju koju su i sami, vrteći glave u nevjerici, gledali ispred Biskupove palače.



Najgore je bilo između 11.30 i 12.30 sati, jer su u tom terminu u luku pristigla dva velika trajekta – „Aurelia“ iz Ancone i naš „Biokovo“ koji su dodatno na ionako prenapregnutu infrastrukturu, dodali još nekih 400 vozila. Poslije toga se ipak malo lakše disalo, ali ne zadugo, jer su između 13.30 i 14 sati u luku uplovila još četiri trajekta koja su dovezla dodatnih 520 automobila.



Kako smo i najavili, od jučer su "Prometove“ autobusne linije 2,11,17 i 80 privremeno promijenile trase kako bi se i na taj način pokušalo još više rasteretiti prilaze luci, ali prema onome što smo doznali u prometnoj službi javnog prijevoznika, poboljšanja po tom pitanju ima malo i ništa. Jedina linija čija se promjena rute pokazala kao pun pogodak je linija broj 2 koja umjesto stajališta u Trajektnoj luci, od subote koristi ono kod HNK, te je jedina koja prometuje po utvrđenom voznom redu i ne kasni. Ostale linije kasne u prosjeku od pola sata, a neke i više.



Kasnili autobusi



Kako smo doznali od organizatora prometa, situacija je takva da je vozni red nemoguće ispoštovati. Primjerice, „trici“ koja inače od Brda do Lovrinca u normalnim okolnostima treba 40 minuta,ujutro je trebalo čak sat i deset minuta! Nije puno bolje prošla ni "osmica“ koja je umjesto u 12.25, na Žnjan stigla u 13.20 sati. Kasnila je "samo“ 50 minuta. Linija broj devet u prosjeku vozi pola sata duže nego je uobičajeno vrijeme prolaska rute, dok linija broj 17, koja je također od jučer u novom režimu prometovanja i ne prolazi više kroz Trajektnu luku, svejedno opet kasni između 20 i 25 minuta jer zapne u Zagrebačkoj.



Na autobusnom kolodvoru od gomile putnika i njihove prtljage ne može se uopće prolaziti. Najviše se gužve stvara na početku, odnosno na prvom peronu gdje staje shuttle autobus s aerodroma. Čisto za ilustraciju, autobus koji je iz Zračne luke Split krenuo u 11 sati, na kolodvor je došao tek u 12.15!



- Mislili smo da ćemo puno brže stići do terminala, jer smo iz autobusa vidjeli da smo blizu, ali smo nadomak cilju, na zadnjem križanju (Zvonimirove i Zagrebačke ulice, nap. a.) čekali punih 20 minuta! – komentiralo je dvoje turista iz Švedske svoj put od aerodroma do centra grada.



Prema procjenama nekih stručnjaka, u Splitu je trenutno oko 120.000 vozila, što je za čak 30.000 više nego u razdoblju izvan turističke sezone. Tu, osim domaćih, ubrajamo vozila turista, autobuse i kombije, ali i rekordan broj taksija koji je od 180 sada narastao na više od 1200 vozila, ako je suditi po broju licencija koje izdaje Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Zanima nas što će novo donijeti sastanak svih nadležnih po ovom pitanju koji bi trebao, kako doznajemo, biti zakazan sljedećg tjedna. Do tada, sve što možete učiniti ako upadnete u gužvu je čekati, a ako vas baš frustracija ponese – zatrubite!

Još nema nove stanice

Iako je bila najavljena, za sada još uvijek neće biti ništa od privremene autobusne stanice na Trgu Mihovila Pavlinovića na Bačvicama. Ta će se ideja još razmotriti, uzimajući u obzir stvarne potrebe stanovnika ovog kvarta.